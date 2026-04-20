Θρίλερ στο Πακιστάν μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν: «Απόψε θα υπογραφεί συμφωνία» δηλώνει ο Τραμπ και απειλεί

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι μια συμφωνία με το Ιράν θα υπογραφεί απόψε στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν.

Δεν ήταν άμεσα σαφές σε ποιο χρονικό πλαίσιο αναφερόταν, καθώς δεν έχει ξεκαθαριστεί πότε πραγματοποιήθηκε η τηλεφωνική επικοινωνία με την δημοσιογράφο Μαρία Μπαρτιρόμο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο Τραμπ εξέδωσε απειλές ότι εάν δεν υπογραφεί συμφωνία, θα «ανατινάξει κάθε σταθμό παραγωγής ενέργειας και γέφυρα στο Ιράν».

Από την πλευρά του το Ιράν, ούτε επιβεβαίωσε τον ισχυρισμό του Αμερικανού προέδρου, ούτε ανακοίνωσε την απόφασή του να στείλει αντιπροσωπεία στο Ισλαμαμπάντ.

Ωστόσο, πακιστανικές πηγές δήλωσαν στην New York Post ότι η Τεχεράνη ήταν «πρόθυμη για έναν δεύτερο γύρο», αλλά ότι «δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση» γι' αυτό.

Νωρίτερα, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι εκπρόσωποι των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, των απεσταλμένων Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, θα ταξιδέψουν στην Ισλαμαμπάντ για έναν νέο γύρο διαπραγματεύσεων.

Το Πακιστάν φιλοξένησε την πρώτη άμεση συνάντηση ΗΠΑ-Ιράν στις 11 με 12 Απριλίου, σε μια από τις πρώτες επαφές από τότε που οι δύο χώρες διέκοψαν τους διπλωματικούς τους δεσμούς το 1979. Ωστόσο οι συνομιλίες αυτές έληξαν χωρίς καμία πρόοδο.