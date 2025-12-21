Θυμάστε τον Νικολά Σαρκοζί; «Σωφρονίζεται» με βουτιές και ηλιοθεραπεία στη Γουαδελούπη

Σε ένα ανήλιαγο...όχι μία στιγμή, βασικά είναι το αντίθετο, ποινές ηλιοθεραπείας, μακροβουτίων, και χαριεντισμάτων με την Κάρλα Μπρούνι έχει να υποφέρει ο Νικολά Σαρκοζί, καθώς ο καταδικασθείς για οικονομικά εγκλήματα πρώην πρόεδρος της Γαλλίας βρέθηκε...στη Γουαδελούπη, και πού' σαι ακόμα.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν εικόνες του Σαρκοζί ο οποίος, αν και βρίσκεται υπό δικαστική επιτήρηση μετά την αποφυλάκισή του, περιμένοντας την δίκη του στο Εφετείο - εθεάθη να κάνει οικογενειακές διακοπές στον εξωτικό προορισμό, πληροφορεί ο ΣΚΑΙ.

Ο πρώην πρόεδρος φέρεται να πήρε ειδική άδεια εξόδου όχι μόνο από το σπίτι του αλλά και από τη χώρα και έφτασε στη Γουαδελούπη στις 19 Δεκεμβρίου, παρέα με τη σύζυγό του Κάρλα Μπρούνι, την κόρη τους Τζούλια και τον σωματοφύλακά του.

Alors qu’il est placé SOUS CONTRÔLE JUDICIAIRE, Nicolas Sarkozy s’est envolé pour UNE SEMAINE DE VACANCES en Guadeloupe, en compagnie de son épouse Carla Bruni, de leur fille Giulia et de son agent de sécurité, après avoir obtenu une AUTORISATION EXCEPTIONNELLE de… pic.twitter.com/bqIsbJlsQQ — Impact (@ImpactMediaFR) December 20, 2025

Νικολά Σαρκοζί: Ήλιος, θάλασσα και λίγη μεταμέλεια

Την επόμενη κιόλας μέρα, σύμφωνα με τους τοπικούς σταθμούς και το Outre-Mer la 1ère, εθεάθη από αρκετούς κατοίκους να κάνει τζόγκινγκ στην παραλία στο Bourg de Sainte-Anne.

Μάλιστα, φωτογραφήθηκε να απολαμβάνει το μπάνιο του στη θάλασσα με την Κάρλα Μπρούνι.

Για να ταξιδέψει στη Γουαδελούπη, όπου δεν είχε μεταβεί από την τελευταία επίσημη επίσκεψή του το 2009, ο Σαρκοζί φέρεται να επωφελήθηκε από μια «εξαιρετική άδεια» που του εκδόθηκε στο πλαίσιο της δικαστικής του εποπτείας.

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα, το άρθρο 138 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας απαριθμεί τις υποχρεώσεις της δικαστικής εποπτείας, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης μη εγκατάλειψης των εδαφικών ορίων που καθορίζονται από τον δικαστή.

Ωστόσο, ο δικαστής μπορεί να τροποποιήσει τις επιβληθείσες υποχρεώσεις, να τις άρει ή να χορηγήσει μια περιστασιακή ή προσωρινή εξαίρεση από την τήρηση ορισμένων υποχρεώσεων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 141-1 του ίδιου κώδικα.

Με άλλα λόγια, εάν ένας δικαστής επιβάλει αρχικά απαγόρευση εξόδου από τη Γαλλία ή μια δεδομένη περιοχή, ο ίδιος δικαστής μπορεί κατ' εξαίρεση να χορηγήσει παρέκκλιση, για παράδειγμα για ταξίδι ή διακοπές, κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος.

Θα είχε πλάκα να διαβάσουμε το κείμενο της αίτησης. Μάλλον ο γιατρός σύστησε...ήλιο και θάλασσα.