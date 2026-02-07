Τι να μην κάνετε στο Μιλάνο

Η πρωτεύουσα της μόδας και το οικονομικό κέντρο της Ιταλίας, το Μιλάνο, είναι ένας προορισμός που έχει τη δική του γοητεία. Οι προβολείς πέφτουν πάνω στη συναρπαστική ιταλική πόλη λόγω των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Μιλάνο-Κορτίνα 2026», που θα διαρκέσουν από τις 6 έως τις 22 Φεβρουαρίου.
Η Τελετή Έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων φιλοξενήθηκε χθες (06/02) στο διάσημο στάδιο «Σαν Σίρο» του Μιλάνου και η πόλη έχει γεμίσει με χιλιάδες αθλητές και επισκέπτες. Αν βρεθείτε αυτήν την περίοδο ή οποιαδήποτε άλλη στιγμή στο Μιλάνο, καλό είναι να γνωρίζετε τι να αποφύγετε ώστε η παραμονή σας στην πόλη να είναι χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις.
Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr
- Ο γυναικοκτόνος που προσπάθησε να σκοτώσει τον «σφαγέα της Άρτας» και αυτοκτόνησε στο κελί του
- Ο Μπάρμπα Γιάννης κι η απολησμονιά: Ποιος είναι ο αναρχικός Γιάννης Ταμτάκος στο τραγούδι των Active Member
- Forbes 30 under 30: Γιατί είναι στη λίστα Κλαυδία, Ανδριολάτου και Μπάμπης Κωστούλας - Ποιος «έσπασε ρεκόρ»
- Σκληρή η γρίπη Α φέτος ακόμα και στα παιδιά - Πολλές οι νοσηλείες με πνευμονία στα νοσοκομεία
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.