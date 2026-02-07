Μενού

Τι να μην κάνετε στο Μιλάνο

Έξι tips για ταξιδιώτες, που θέλουν να ανακαλύψουν τον αυθεντικό χαρακτήρα της πρωτεύουσας του ιταλικού Βορρά.

Reader symbol
Newsroom
Μιλάνο Ιταλία
Μιλάνο Ιταλία | Shutterstock.
  • Α-
  • Α+

Η πρωτεύουσα της μόδας και το οικονομικό κέντρο της Ιταλίας, το Μιλάνο, είναι ένας προορισμός που έχει τη δική του γοητεία. Οι προβολείς πέφτουν πάνω στη συναρπαστική ιταλική πόλη λόγω των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Μιλάνο-Κορτίνα 2026», που θα διαρκέσουν από τις 6 έως τις 22 Φεβρουαρίου.

Η Τελετή Έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων φιλοξενήθηκε χθες (06/02) στο διάσημο στάδιο «Σαν Σίρο» του Μιλάνου και η πόλη έχει γεμίσει με χιλιάδες αθλητές και επισκέπτες. Αν βρεθείτε αυτήν την περίοδο ή οποιαδήποτε άλλη στιγμή στο Μιλάνο, καλό είναι να γνωρίζετε τι να αποφύγετε ώστε η παραμονή σας στην πόλη να είναι χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις.

Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ