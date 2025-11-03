Μενού

Τηλεφωνική επικοινωνία Φον ντερ Λάιεν – Ζελένσκι: «Αύριο η έγκριση του πακέτου μέτρων για διεύρυνση»

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ζελένσκι
Βολοντίμιρ Ζελένσκι | ΑΠΕ-ΜΠΕ
Τηλεφωνική επικοινωνία είχε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με τον Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι, με αντικείμενο συζήτησης την περαιτέρω στήριξη της ΕΕ στη χώρα, παρέχοντάς της, όπως δήλωσε η Πρόεδρος της Κομισιόν, «επείγουσα ενεργειακή στήριξη».

Στο μήνυμά της στο «Χ», μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό Πρόεδρο, η κ. Φον ντερ Λάιεν δήλωσε: «Αξιότιμε Πρόεδρε, η Ουκρανία δεν θα αντιμετωπίσει μόνη της τον χειμώνα. Η ΕΕ στέκεται στο πλευρό σας, παρέχοντας επείγουσα ενεργειακή στήριξη για να βοηθήσει την Ουκρανία να περάσει τους επόμενους μήνες.

Ταυτόχρονα, επεξεργαζόμαστε επιλογές για να εξασφαλίσουμε την απαραίτητη διαρκή χρηματοδοτική συνδρομή προς την Ουκρανία. Αύριο θα εγκρίνουμε το πακέτο μέτρων για τη διεύρυνση, το οποίο θα επιδοκιμάζει την αξιοσημείωτη δέσμευση της Ουκρανίας στην ευρωπαϊκή της πορεία κατά το παρελθόν έτος. Το μήνυμα της Επιτροπής είναι σαφές: η Ουκρανία είναι έτοιμη να προχωρήσει μπροστά».

