Την Παρασκευή οι υπογραφές για τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν: Σε πολυτελές ξενοδοχείο η συνάντηση

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στην Ελβετία, σε ένα πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα που έχει θέα στη λίμνη των Τεσσάρων Καντονιών κοντά στη Λουκέρνη, ανακοίνωσε σήμερα το ελβετικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Επί του παρόντος, η υπογραφή αυτή έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μπιούργκενστοκ», δήλωσε το υπουργείο, προσθέτοντας ότι η τοποθεσία αυτή, που βρίσκεται στο κέντρο της Ελβετίας, είναι δύσκολα προσβάσιμη και ως εκ τούτου αρκετά ασφαλής, «προτάθηκε από τους Πακιστανούς και τους Καταριανούς διαμεσολαβητές όπως και από τις ΗΠΑ και το Ιράν».

Προς το παρόν, «δεν είναι ακόμη δυνατό να παρασχεθούν πληροφορίες για τη διαδικασία και τις λεπτομέρειες της προβλεπόμενης υπογραφής», διευκρίνισε το υπουργείο.

Καθώς βρίσκεται στο μικρό καντόνι Νίντβαλντ, στο κέντρο της Ελβετίας, το ξενοδοχειακό συγκρότημα του Μπιούργκενστοκ είναι χτισμένο σε μια κορυφογραμμή που βλέπει στη Λουκέρνη και στη λίμνη των Τεσσάρων καντονιών.

Είχε ήδη φιλοξενήσει τον Ιούνιο του 2024 διάσκεψη υψηλού επιπέδου για την ειρήνη στην Ουκρανία, στην οποία είχε συμμετάσχει ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με υψηλόβαθμο Αμερικανό αξιωματούχο, το πλαίσιο της συμφωνίας έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρό του Τζέι Ντι Βανς, όπως και από τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου και κύριο διαπραγματευτή Μοχάμαντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.

Σύμφωνα με την Τεχεράνη, οι δύο τελευταίοι αναμένεται να ηγηθούν των αντιπροσωπειών των χωρών τους για την υπογραφή αυτή στην Ελβετία.

Το κείμενο της συμφωνίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί αφήνοντας να πλανώνται αμφιβολίες όσον αφορά τα σημεία απόκλισης μεταξύ των δύο πλευρών έπειτα από επίπονες διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Το έγγραφο καλύπτει περίπου «μιάμιση σελίδα» και είναι «πολύ γενικό», αποκάλυψε στο CNN ο Βανς --ο οποίος είχε μιλήσει νωρίτερα για την πιθανή παρουσία στην τελετή του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται τώρα στη σύνοδο κορυφής της G7 στη γαλλική πλευρά της λίμνη Λεμάν, στο Εβιάν.