Μήνυμα Πεκίνου για τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν: «Αφετηρία η πρώτη συμφωνία - Πιο δύσκολη η συνέχεια»

Ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Γουάνγκ Γι προειδοποίησε σήμερα τον Πακιστανό ομόλογό του ότι η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, στις οποίες το Πακιστάν έχει ρόλο διαμεσολαβητή, θα είναι πιο δύσκολη

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Γουάνγκ χαιρέτισε την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του μνημονίου κατανόησης μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ και προέτρεψε να καταβληθούν συνεχείς προσπάθειες για την ενίσχυση των συνομιλιών και την προώθηση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή.

Συνεχάρη τον Πακιστανό ομόλογό του για τη βοήθεια που προσέφερε ώστε να διευκολυνθεί η προσωρινή συμφωνία μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον.

«Είναι προβλέψιμο ότι, σε σύγκριση με το πρώτο στάδιο, το δεύτερο θα είναι πιο δύσκολο», δήλωσε ωστόσο ο επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας Γουάνγκ Γι στην τηλεφωνική του συνομιλία με τον Ισχάκ Νταρ, προσθέτοντας ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών «θα πρέπει επίσης να παίξει έναν πιο σημαντικό ρόλο», σύμφωνα με ανακοίνωση του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Η παρούσα συναίνεση απέχει πολύ από το να είναι αυτοσκοπός, συνιστά μάλλον ένα νέο σημείο εκκίνησης», εκτίμησε.

«Δεν πρέπει να υπάρξει επιστροφή, πολλώ δε μάλλον επιστροφή στη χρήση βίας. Η εγκαθίδρυση διαρκούς ειρήνης στη Μέση Ανατολή και στην περιοχή του Κόλπου απαιτεί πάντα συνεχείς προσπάθειες από όλες τις πλευρές», δήλωσε επίσης ο Γουάνγκ Γι, διευκρινίζοντας ότι η Κίνα είναι διατεθειμένη να συνεργαστεί με το Πακιστάν για τον σκοπό αυτό.