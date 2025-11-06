Τορίνο: Τροχαίο με 20 τραυματίες μαθητές και νεκρό οδηγό

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (6/11) στην περιοχή Αρινιάνο έξω από το Τορίνο. Σχολικό λεωφορείο που μετέφερε περίπου 50 μαθητές Λυκείου συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το όχημα εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο 33χρονος οδηγός του είχε μόλις σχολάσει από νυχτερινή βάρδια.

20 από τους μαθητές που επέβαιναν στο λεωφορείο έχουν τραυματιστεί ελαφρά.

🔴 Un automobilista di 33 anni è morto in uno scontro frontale con un pullman scolastico ad Arignano, in provincia di Torino; sul pullman viaggiavano circa 50 studenti, 22 dei quali sono rimasti feriti in modo non grave



Στο σημείο έδρασαν ασθενοφόρα, πυροσβεστική και ένα ελικόπτερο διάσωσης, ενώ οι Αρχές ερευνούν το περιστατικό.