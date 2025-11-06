Μενού

Τορίνο: Τροχαίο με 20 τραυματίες μαθητές και νεκρό οδηγό

Σοβαρό τροχαίο έξω από το Τορίνο με έναν νεκρό και 20 τραυματίες μαθητές.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (6/11) στην περιοχή Αρινιάνο έξω από το Τορίνο. Σχολικό λεωφορείο που μετέφερε περίπου 50 μαθητές Λυκείου συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το όχημα εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο 33χρονος οδηγός του είχε μόλις σχολάσει από νυχτερινή βάρδια

20 από τους μαθητές που επέβαιναν στο λεωφορείο έχουν τραυματιστεί ελαφρά.

Στο σημείο έδρασαν ασθενοφόρα, πυροσβεστική και ένα ελικόπτερο διάσωσης, ενώ οι Αρχές ερευνούν το περιστατικό.

