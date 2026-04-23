Τουρκία: Άγαλμα της θεάς Αθηνάς ύψους δύο μέτρων ανακαλύφθηκε στην στην αρχαία πόλη Λαοδίκεια

Άγαλμα της Αθηνάς, ύψους δύο μέτρων, βρέθηκεστην αρχαία πόλη Λαοδικεία στην Τουρκία, με τους αρχαιολόγους να κάνουν λόγο για «σημαντική ανακάλυψη».

Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, την ανακοίνωση έκανε ο Τούρκος Yπουργός Πολιτισμού και γνωστοποίησε ότι , ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια ανασκαφών που πραγματοποιήθηκαν στο Θέατρο της Δυτικής Λαοδίκειας στο Ντενιζλί της δυτικής Τουρκίας.

Αναλυτικά, στη δήλωσή του αναφέρει: «Ανακαλύψαμε ένα άγαλμα της Αθηνάς από λευκό μάρμαρο, μήκους περίπου 2 μέτρων, στο σκηνικό κτίριο. Αυτή η κατασκευή, η οποία αποτέλεσε το σκηνικό των ομηρικών επών, αποκαλύπτει ότι ήταν επίσης κέντρο πολιτιστικής έκφρασης στην αρχαιότητα.

Το έργο, το οποίο αντανακλά το κλασικό ύφος της περιόδου του Αυγούστου, τραβάει την προσοχή με την υψηλή καλλιτεχνική του ποιότητα. Με το όραμα μας με τίτλο ''Κληρονομιά για το Μέλλον'', συνεχίζουμε να διατηρούμε αυτή τη μοναδική κληρονομιά και να την μεταφέρουμε στο μέλλον», ανέφερε.