Τουρκία: Γιοτ αξίας 800.000 ευρώ βυθίστηκε 15 λεπτά μετά την καθέλκυση - Βίντεο ντοκουμέντο

Ένα πολυτελές γιοτ αξίας σχεδόν 1 εκατομμυρίου δολαρίων βυθίστηκε μόλις 15 λεπτά μετά την έναρξη του πρώτου του ταξιδιού, ανοικτά των ακτών της βόρειας Τουρκίας, με επιβάτες και πλήρωμα να πηδούν έντρομοι στη θάλασσα για να σωθούν.

Το σκάφος, με την ονομασία Dolce Vento, μήκους περίπου 26 μέτρων (85 ποδιών), είχε μόλις παραδοθεί στον ιδιοκτήτη του από την Κωνσταντινούπολη και ξεκινούσε την πρώτη του διαδρομή στην περιοχή Ερέγλι του Ζονγκουλντάκ, στη Μαύρη Θάλασσα.

Ερασιτεχνικό βίντεο δείχνει το γιοτ να εισέρχεται ομαλά στο νερό, πριν αρχίσει να παίρνει επικίνδυνη κλίση και τελικά να βυθίζεται αργά. Ο ιδιοκτήτης, ο καπετάνιος και δύο μέλη του πληρώματος πρόλαβαν να πηδήξουν στη θάλασσα και να κολυμπήσουν σώοι προς την ακτή, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

Η Ακτοφυλακή και οι λιμενικές αρχές έσπευσαν στο σημείο, δημιουργώντας περίμετρο ασφαλείας γύρω από το ημιβυθισμένο σκάφος.

Σύμφωνα με το ναυπηγείο, τα αίτια της βύθισης βρίσκονται υπό διερεύνηση, ενώ θα ακολουθήσει τεχνικός έλεγχος του σκάφους για να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη.