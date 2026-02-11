Τουρκία: Χαμός στη Βουλή για τον νέο υπουργό – Οι στιγμές που καταγράφηκαν live

Έντονο επεισόδιο σημειώθηκε στην τουρκική Εθνοσυνέλευση, όπου στελέχη του κυβερνώντος κόμματος και βουλευτές της αντιπολίτευσης ήρθαν σε σφοδρή αντιπαράθεση λίγο πριν από την ορκωμοσία των νέων υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών.

Η ένταση ξέσπασε όταν μέλη του CHP ανέβηκαν στο βήμα διαμαρτυρόμενοι για τον διορισμό του Ακίν Γκιουρλέκ, τον οποίο χαρακτηρίζουν «ανταμοιβή» για τις ενέργειές του εις βάρος του κόμματος.

Καθώς ο Ακίν Γκιουρλέκ, διορισμένος Υπουργός Δικαιοσύνης, επρόκειτο να ορκιστεί, ορισμένοι βουλευτές του CHP (Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα) κατέλαβαν το βήμα σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Μετά τη διαμαρτυρία των βουλευτών του CHP, ξέσπασε καβγάς.

Ο βουλευτής του CHP Μαχμούτ Τανάλ εθεάθη με αίματα στη μύτη από τις γροθιές και η συνεδρίαση διακόπηκε.

🔴#SONDAKİKA | TBMM'de Mahmut Tanal ile Osman Gökçek dahil birçok milletvekili yumruklaştı.



Kavga Akın Gürlek'in yemin töreni öncesi yaşandı. (Video: Tamer Arda Erşin)

pic.twitter.com/CXQSBWYHar — Kısa & Öz HABER (@KisaveOzHaber) February 11, 2026

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ και ο υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί πήγαν στο Κοινοβούλιο για να ορκιστούν. Ο Αντιπρόεδρος της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης, Μπεκίρ Μποζντάγκ, ο οποίος προήδρευε της Γενικής Συνέλευσης, κάλεσε τον Ακίν Γκιουρλέκ και τον Μουσταφά Τσιφτσί στο βήμα για να ορκιστούν. Ωστόσο, αμέσως μετά την πρόσκληση, επικράτησε ένταση στην αίθουσα.

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Ομάδας του CHP, Μουράτ Εμίρ, έλαβε τον λόγο και διαφώνησε με τον διορισμό του Ακίν Γκιουρλέκ. Ο Εμίρ υποστήριξε ότι ο διορισμός του Γκιουρλέκ στο Υπουργείο Δικαιοσύνης χωρίς να αποχωρήσει πρώτα από τη θέση του ως Γενικός Εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης ήταν παράνομος και παραβίαζε σαφώς το Σύνταγμα. Ο Εμίρ ζήτησε επίσης διαδικαστική συζήτηση. Ενώ διατυπώθηκαν αντιρρήσεις από τα έδρανα του κυβερνώντος κόμματος, η συζήτηση κλιμακώθηκε γρήγορα. Η ένταση αυξήθηκε περαιτέρω όταν το μικρόφωνο του Εμίρ έκλεισε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του.

Scuffle breaks out ahead of newly-appointed Justice Minister Akin Gurlek’s swearing-in ceremony at Turkish Parliament pic.twitter.com/rTJ167E2te — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) February 11, 2026