Τουρκία: Συνετρίβη το αεροσκάφος - Νεκρός ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης

Χάθηκε από τα ραντάρ το βράδυ της Τρίτης, πάνω από την Άγκυρα,, ιδιωτικό αεροσκάφος Falcon Air που μετέφερε τον αρχηγό του γενικού επιτελείου του στρατού της Λιβύης.

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικάγια, σε ανακοίνωσή του στο X γράφει: «Χάθηκε η επαφή στις 8:52 μ.μ. σήμερα το βράδυ με ένα επαγγελματικό τζετ Falcon 50, με σειριακό αριθμό 9H-DFJ, το οποίο απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσενμπογκά της Άγκυρας στις 8:10 μ.μ. για την Τρίπολη. Ελήφθη αίτημα για επείγουσα προσγείωση κοντά στη Χαϊμάνα από το αεροσκάφος.

Όπως μεταφέρει ο ΣΚΑΙ, το αεροσκάφος απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσένμπογκα της Άγκυρας.

Το τζετ μετέφερε τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λίβυας, Μοχάμεντ Αλί Αλ-Χαντάντ, και την αντιπροσωπεία του, επιβεβαίωσε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια.

Η πτήση εκτελούσε δρομολόγιο από την Άγκυρα προς την Τρίπολη, ζητήθηκε επείγουσα προσγείωση στην περιοχή της Άγκυρας, αλλά κατόπιν δεν υπήρξε καμία επαφή.

Κλείσιμο του εναέριου χώρου της Άγκυρας

Το αεροπλάνο φέρεται να είχε προορισμό την Τρίπολη. Μετά την απώλεια σήματος, οι τουρκικές αρχές έκλεισαν τον εναέριο χώρο της Άγκυρας, ενώ το αεροδρόμιο Εσενμπόγα τέθηκε προσωρινά εκτός λειτουργίας. Οι πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες για την περιοχή εκτράπηκαν προς την Καισάρεια.

Βρέθηκαν τα συντρίμμια στην περιοχή Χαϊμάνα

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από το haberler.com, τα συντρίμμια του αεροσκάφους εντοπίστηκαν στην περιοχή Χαϊμάνα. Οι αρχές βρίσκονται στο σημείο και διεξάγουν έρευνες για τα αίτια της συντριβής, ενώ δεν έχουν ακόμη δοθεί επίσημες ανακοινώσεις για την κατάσταση των επιβαινόντων.