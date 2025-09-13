Μενού

Τουρκία: Προειδοποίηση για νέο σεισμό 7 Ρίχτερ από γεωλόγο καθηγητή

Τούρκος καθηγητής προειδοποιεί για ρηξιγενή ζώνη που μπορεί να προκαλέσει σεισμό έως και 7 Ρίχτερ.

seismos tourkia
Συναγερμός στην Τουρκία μετά τον σεισμό των 6,2 Ρίχτερ. | AP Photo/Khalil Hamra
Σοκ προκαλεί η πρόβλεψη του Τούρκου καθηγητή Δρ. Naci Görür για νέο σεισμό 7 Ρίχτερ στην Τουρκία έπειτα από εκείνον, μεγέθους 4,1 Ρίχτερ που έπληξε την πρωτεύουσα της Τουρκίας σήμερα, 11/9, το πρωί.
 
«Αυτή η ζώνη μπορεί να προκαλέσει σεισμούς έως και 7 Ρίχτερ», δήλωσε ο Görür.
 
Οι κάτοικοι της Άγκυρας ξύπνησαν σήμερα το πρωί από ένα τρέμουλο. Σεισμός μεγέθους 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 8:24 π.μ., με επίκεντρο την περιοχή Καλετζίκ. 
 
Ο σεισμός, που σημειώθηκε σε βάθος 11 χιλιομέτρων, έσπειρε τον πανικό στους κατοίκους της πρωτεύουσας.
 
Μετά τον σεισμό, ο γεωλόγος καθηγητής Δρ. Naci Görür προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλώνοντας ότι ο σεισμός σημειώθηκε στην αντίστροφη ρηξιγενή ζώνη, τη ρηξιγενή ζώνη Çankırı.
 
Συγκεκριμένα ο γεωλόγος καθηγητής ανέφερε στην ανάρτηση του:
 
«Ένας επιφανειακός σεισμός μεγέθους 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στο Νταγντεμίρ-Καλετζίκ/Άγκυρα. Ο σεισμός σημειώθηκε στη ζώνη του ρήγματος Τσανκίρι, ένα αντίστροφο ρήγμα. Αυτή η ζώνη μπορεί να προκαλέσει σεισμούς έως και 7 Ρίχτερ. Έχει προσανατολισμό περίπου βόρεια και σχηματίζει το δυτικό όριο του ορεινού όγκου Κιρσεχίρ. Να είστε γρήγορα καλά.»
 

 

