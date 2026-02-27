Τουρκία: Πτήσεις προς Ιράν παγώνουν εν μέσω αυξανόμενης έντασης με τις ΗΠΑ

Τρεις προγραμματισμένες πτήσεις από την Κωνσταντινούπολη προς την Τεχεράνη δεν πραγματοποιήθηκαν απόψε, καθώς η Turkish Airlines και δύο ιρανικές αεροπορικές εταιρείας προχώρησαν σε αιφνίδιες ακυρώσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του αεροδρομίου, πρόκειται για δρομολόγια των Turkish, της ATA Airlines και μια πτήση της Qeshm Air, τα οποία αποσύρθηκαν χωρίς επίσημες εξηγήσεις.

Οι ακυρώσεις σημειώνονται σε περίοδο αυξημένης έντασης και ανησυχιών για πιθανές αμερικανικές στρατιωτικές ενέργειες κατά του Ιράν, γεγονός που έχει ήδη προκαλέσει αναταράξεθις στις αερομεταφορές της περιοχής.