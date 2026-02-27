Μενού

Τουρκία: Πτήσεις προς Ιράν παγώνουν εν μέσω αυξανόμενης έντασης με τις ΗΠΑ

Ακυρώθηκαν τρεις πτήσεις Κωνσταντινούπολη–Τεχεράνη από Turkish Airlines και ιρανικές εταιρείες, amid αυξημένων περιφερειακών εντάσεων.

Reader symbol
Newsroom
Αεροπλάνο
Αεροσκάφος | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Τρεις προγραμματισμένες πτήσεις από την Κωνσταντινούπολη προς την Τεχεράνη δεν πραγματοποιήθηκαν απόψε, καθώς η Turkish Airlines και δύο ιρανικές αεροπορικές εταιρείας προχώρησαν σε αιφνίδιες ακυρώσεις. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του αεροδρομίου, πρόκειται για δρομολόγια των Turkish, της ATA Airlines και μια πτήση της Qeshm Air, τα οποία αποσύρθηκαν χωρίς επίσημες εξηγήσεις.

Οι ακυρώσεις σημειώνονται σε περίοδο αυξημένης έντασης και ανησυχιών για πιθανές αμερικανικές στρατιωτικές ενέργειες κατά του Ιράν, γεγονός που έχει ήδη προκαλέσει αναταράξεθις στις αερομεταφορές της περιοχής. 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ