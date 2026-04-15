Παγωμένη παρακολουθεί η κοινή γνώμη το νέο γμακελειό στο σχολείο του Καραμάνμαρας της Τουρκίας, όπου ανήλικος ένοπλος άνοιξε πυρ και σκόρπισε τον θάνατο.

Οι Αρχές προχώρησαν νωρίτερα στην προσαγωγή του πατέρα του δράστη, του Ισά Αράς Μερσινλί, ο οποίος κατηγορείται για την ένοπλη επίθεση.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι νεκροί μέχρι στιγμής είναι 9, εκ των οποίων 8 είναι μαθητές, ενώ οι τραυματίες είναι 13, εκ των οποίων 6 βρίσκονται στην εντατική.

Ο υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί ανέφερε ότι ο δράστης φέρεται να είναι ένας 14χρονος μαθητής της 8ης τάξης (τελευταία τάξη του γυμνασίου).

«Έχουμε 9 νεκρούς, 8 εκ των οποίων ήταν μαθητές και ένας καθηγητής. Έχουμε 13 τραυματίες, 6 εκ των οποίων νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας και 3 σε κρίσιμη κατάσταση», δήλωσε ο Μουσταφά Τσιφτσί, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πατέρας του δράστη, εργαζόταν ως διευθυντής της αστυνομίας της πόλης, που βρίσκεται στα νοτιοανατολικά της Τουρκίας, στους πρόποδες της οροσειράς του Ταύρου.

Ο μαθητής και δράστης του μακελειού φέρεται να πέρασε την πύλη του σχολείου έχοντας πάνω του πέντε πυροβόλα όπλα και επτά γεμιστήρες, τα οποία πιθανότατα ανήκαν στον πατέρα του.

Οι τουρκικές αρχές εξετάζουν ενδελεχώς όλα τα σενάρια, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων ευθυνών, ή παραλείψεων από το οικογενειακό περιβάλλον του δράστη.

12 yaşında bir çocuk, beş silah yedi şarjör temin ederek okulda katliam yapıyor. Okul can pazarına dönüyor.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας, Μουκερέμ Ουνλούερ διευκρίνισε ότι παραμένει ασαφές αν ο δράστης, που είναι νεκρός, αυτοπυροβολήθηκε σκόπιμα ή τραυματίστηκε μέσα στο χάος, παρά το γεγονός ότι έκαναν λόγο στην αρχή για αυτοκτονία.

Σύμφωνα με τον Ουνλούερ, ο δράστης ήταν μαθητής της όγδοης τάξης και εισήλθε σε δύο αίθουσες διδασκαλίας κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ δήλωσε ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών του Καραμάνμαρας ξεκίνησε άμεσα έρευνα, ενώ ο υπουργός Εσωτερικών, Μουσταφά Τσιφτσί, μετέβη στην πόλη.

«Σχετικά με την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε σε σχολείο στο Καραμάνμαρας, η Εισαγγελία Πρωτοδικών ξεκίνησε αμέσως έρευνα, αναθέτοντας την υπόθεση σε τρεις αναπληρωτές επικεφαλής εισαγγελείς και τέσσερις εισαγγελείς», ανέφερε.

Ο μέχρι στιγμής τραγικός απολογισμός είναι εννέα νεκροί - οι οκτώ μαθητές - και 15 τραυματίες.