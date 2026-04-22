Τουρκία: Συντριβή μεταγωγικού ελικοπτέρου CH-47 στην Άγκυρα – Πέντε τραυματίες

Συναγερμός σήμανε στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις τα μεσάνυχτα, όταν ένα μεταγωγικό ελικόπτερο τύπου CH-47 κατέπεσε στην περιοχή Τεμέλι της Άγκυρας, ενόσω βρισκόταν σε προγραμματισμένη εκπαιδευτική πτήση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη, από τη συντριβή τραυματίστηκαν πέντε επιβαίνοντες, ενώ ευτυχώς δεν έχουν αναφερθεί απώλειες ζωών. Οι αρμόδιες τουρκικές αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνες προκειμένου να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

