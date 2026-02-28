Τραγωδία στη Βολιβία: Συνετρίβη αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας

Τουλάχιστον δεκαπέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τριάντα και πλέον τραυματίστηκαν, σχεδόν όλοι στο έδαφος, όταν μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 Hercules της πολεμικής αεροπορίας της Βολιβίας, το οποίο μετέφερε χαρτονομίσματα, συνετρίβη κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Ελ Άλτο, όχι μακριά από την πρωτεύουσα Λα Πας, δήλωσε αξιωματικός του βολιβιανού πυροσβεστικού σώματος, ο πύραρχος Πάβελ Τόβαρ, στο τηλεοπτικό δίκτυο Unitel.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του πρακτορείου ειδήσεων ABI, ο κ. Τόβαρ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ο αριθμός των θυμάτων να αυξηθεί. Τα περισσότερα από τα θύμαυα σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν όταν το αεροπλάνο προσέκρουσε σε αυτοκίνητα, μικρά λεωφορεία, ακόμη και νταλίκα με ρυμουλκούμενο, προσπαθώντας να προσεδαφιστεί.

#MUNDO| Un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Bolivia se estrelló poco después de despegar del aeropuerto de El Alto. Al momento de chocar, el aeronave impactó con varios vehículos en una avenida cercana.



Oficialmente no se ha confirmado víctimas. Vía… pic.twitter.com/lJAb3W4IHp — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 27, 2026

Το υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο τη συντριβή, χωρίς να δώσει στοιχεία για τα θύματα.

Το Unitel μετέδωσε πλάνα στα οποία εικονίζονται αστυνομικοί να χρησιμοποιούν δακρυγόνα για να διαλύσουν δεκάδες πολίτες που πλησίασαν το αεροσκάφος για να μαζέψουν κάποια από τα μπολιβιάνος, τα χαρτονομίσματα που μετέφερε το μεταγωγικό. Έγιναν συλλήψεις, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ABI.

#ATENCIÓN | Tragedia aérea en Bolivia: avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Boliviana se accidenta cuando aterrizaba en el Aeropuerto Internacional El Alto.

Se desconoce hasta el momento el número de heridos y muertos. pic.twitter.com/q6X9uvnqWZ — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) February 28, 2026

A C-130H Hercules with the Bolivian Air Force crashed earlier this evening on a major roadway outside of El Alto International Airport in La Paz, Bolivia, killing 15 and injuring more than 30. The C-130, which had departed from Santa Cruz several hours before carrying new… pic.twitter.com/uP1VTAaFNb — OSINTdefender (@sentdefender) February 28, 2026