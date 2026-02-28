Μενού

Τραγωδία στη Βολιβία: Συνετρίβη αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας

Τουλάχιστον 15 νεκροί, 30 τραυματίες μετά από συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους της πολεμικής αεροπορίας της Βολιβίας που μετέφερε χαρτονομίσματα.

Reader symbol
Newsroom
volivia
Το μεταγωγικό αεροσκάφος Hercules που συνετρίβη | X (Twitter)
  • Α-
  • Α+

Τουλάχιστον δεκαπέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τριάντα και πλέον τραυματίστηκαν, σχεδόν όλοι στο έδαφος, όταν μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 Hercules της πολεμικής αεροπορίας της Βολιβίας, το οποίο μετέφερε χαρτονομίσματα, συνετρίβη κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Ελ Άλτο, όχι μακριά από την πρωτεύουσα Λα Πας, δήλωσε αξιωματικός του βολιβιανού πυροσβεστικού σώματος, ο πύραρχος Πάβελ Τόβαρ, στο τηλεοπτικό δίκτυο Unitel.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του πρακτορείου ειδήσεων ABI, ο κ. Τόβαρ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ο αριθμός των θυμάτων να αυξηθεί. Τα περισσότερα από τα θύμαυα σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν όταν το αεροπλάνο προσέκρουσε σε αυτοκίνητα, μικρά λεωφορεία, ακόμη και νταλίκα με ρυμουλκούμενο, προσπαθώντας να προσεδαφιστεί.

Το υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο τη συντριβή, χωρίς να δώσει στοιχεία για τα θύματα.

Το Unitel μετέδωσε πλάνα στα οποία εικονίζονται αστυνομικοί να χρησιμοποιούν δακρυγόνα για να διαλύσουν δεκάδες πολίτες που πλησίασαν το αεροσκάφος για να μαζέψουν κάποια από τα μπολιβιάνος, τα χαρτονομίσματα που μετέφερε το μεταγωγικό. Έγιναν συλλήψεις, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ABI.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ