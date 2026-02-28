Τραγωδία στη Βολιβία: Συνετρίβη αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας

Τουλάχιστον δεκαπέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τριάντα και πλέον τραυματίστηκαν, σχεδόν όλοι στο έδαφος, όταν μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 Hercules της πολεμικής αεροπορίας της Βολιβίας, το οποίο μετέφερε χαρτονομίσματα, συνετρίβη κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Ελ Άλτο, όχι μακριά από την πρωτεύουσα Λα Πας, δήλωσε αξιωματικός του βολιβιανού πυροσβεστικού σώματος, ο πύραρχος Πάβελ Τόβαρ, στο τηλεοπτικό δίκτυο Unitel.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του πρακτορείου ειδήσεων ABI, ο κ. Τόβαρ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ο αριθμός των θυμάτων να αυξηθεί. Τα περισσότερα από τα θύμαυα σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν όταν το αεροπλάνο προσέκρουσε σε αυτοκίνητα, μικρά λεωφορεία, ακόμη και νταλίκα με ρυμουλκούμενο, προσπαθώντας να προσεδαφιστεί.
Το υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο τη συντριβή, χωρίς να δώσει στοιχεία για τα θύματα.
Το Unitel μετέδωσε πλάνα στα οποία εικονίζονται αστυνομικοί να χρησιμοποιούν δακρυγόνα για να διαλύσουν δεκάδες πολίτες που πλησίασαν το αεροσκάφος για να μαζέψουν κάποια από τα μπολιβιάνος, τα χαρτονομίσματα που μετέφερε το μεταγωγικό. Έγιναν συλλήψεις, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ABI.
