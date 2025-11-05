Τραγωδία στη Βοσνία: Τουλάχιστον 10 νεκροί σε οίκο ευγηρίας

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 20 τραυματίστηκαν στη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες Τρίτη το βράδυ σε οίκο ευγηρίας στην Τούζλα, στη βορειοανατολική Βοσνία, ανακοίνωσε το ίδιο το ίδρυμα.

«Δυστυχώς (...) 10 ένοικοι απεβίωσαν και (άλλοι) περίπου είκοσι τραυματίστηκαν» εξαιτίας της φωτιάς, η οποία εκδηλώθηκε περί τις 20:55 (τοπική ώρα· 21:55 ώρα Ελλάδας) στον έβδομο όροφο, διευκρίνισε ο οίκος ευγηρίας σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Tuzla večeras ne plače sama. Tugujemo za generacijom koja je zaslužila mir, a dočekala plamen. U večernjim satima izbio je požar u Domu penzionera u Tuzli. Zvanično je potvrđeno da je do sada devet osoba smrtno stradalo. Ovo nije samo tragedija. Ovo je pitanje savjesti. Da li su… pic.twitter.com/y3sIZ3ntJA — Emin Gradaščević (@GradascevicEmin) November 4, 2025

Περίπολοι της αστυνομίας, πυροσβέστες και τραυματιοφορείς έσπευσαν επιτόπου για να απομακρύνουν τους φιλοξενούμενους του γηροκομείου και να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ανέφερε η αστυνομία στο Γαλλικό Πρακτορείο. Για κάποιους, ωστόσο, ήταν ήδη πολύ αργά.

Bosna Hersek Tuzla şehrinde yaşlıların kaldığı yurtta yangın çıkmış. 6 şehirden ekipler yangını söndürüyor ve yaşlıları kurtarmaya çalışıyor. pic.twitter.com/xYMbgvVejj — Emine Şeçeroviç Kaşlı🇧🇦🇹🇷 (@e_secer) November 4, 2025

Στον όροφο όπου ξέσπασε η πυρκαγιά υπήρχαν ηλικιωμένοι με κινητικά προβλήματα και συνολικά δέκα από αυτούς έχασαν τη ζωή τους, είχε μεταδώσει νωρίτερα το Klix.ba.

Η εκπρόσωπος του Πανεπιστημιακού Κλινικού Κέντρου Τούζλα επιβεβαίωσε ότι αρκετοί ασθενείς έλαβαν θεραπεία για δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα.

«Τρεις ασθενείς νοσηλεύονται στην Κλινική Εσωτερικής Παθολογίας λόγω δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα, δύο στη μονάδα εντατικής θεραπείας και ένας βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κλινική εισαγωγής όπου βρίσκεται σε εξέλιξη ιατρική περίθαλψη», δήλωσε η Άστσεριτς Μουγιεντίνοβιτς