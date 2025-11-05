Τραγωδία στη Βοσνία: Τουλάχιστον 10 νεκροί σε οίκο ευγηρίας

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 20 τραυματίστηκαν στη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες Τρίτη το βράδυ σε οίκο ευγηρίας στην Τούζλα, στη βορειοανατολική Βοσνία, ανακοίνωσε το ίδιο το ίδρυμα.
«Δυστυχώς (...) 10 ένοικοι απεβίωσαν και (άλλοι) περίπου είκοσι τραυματίστηκαν» εξαιτίας της φωτιάς, η οποία εκδηλώθηκε περί τις 20:55 (τοπική ώρα· 21:55 ώρα Ελλάδας) στον έβδομο όροφο, διευκρίνισε ο οίκος ευγηρίας σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.
Περίπολοι της αστυνομίας, πυροσβέστες και τραυματιοφορείς έσπευσαν επιτόπου για να απομακρύνουν τους φιλοξενούμενους του γηροκομείου και να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ανέφερε η αστυνομία στο Γαλλικό Πρακτορείο. Για κάποιους, ωστόσο, ήταν ήδη πολύ αργά.
Στον όροφο όπου ξέσπασε η πυρκαγιά υπήρχαν ηλικιωμένοι με κινητικά προβλήματα και συνολικά δέκα από αυτούς έχασαν τη ζωή τους, είχε μεταδώσει νωρίτερα το Klix.ba.
Η εκπρόσωπος του Πανεπιστημιακού Κλινικού Κέντρου Τούζλα επιβεβαίωσε ότι αρκετοί ασθενείς έλαβαν θεραπεία για δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα.
«Τρεις ασθενείς νοσηλεύονται στην Κλινική Εσωτερικής Παθολογίας λόγω δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα, δύο στη μονάδα εντατικής θεραπείας και ένας βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κλινική εισαγωγής όπου βρίσκεται σε εξέλιξη ιατρική περίθαλψη», δήλωσε η Άστσεριτς Μουγιεντίνοβιτς
