Τραγωδία στην Αυστρία: Λεωφορείο «μπήκε» σε σούπερ μάρκετ - Ένας νεκρός και τραυματίες

Ένα τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε τις πρώτες απογευματινές ώρες σήμερα (20/04) στο Σάλτσμπουργκ, στην Αυστρία, όταν ένα ηλεκτροκίνητο λεωφορείο ξέφυγε από την πορεία του και «μπήκε» σε σουπερμάρκετ, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και άλλοι επτά να τραυματιστούν

«Ένα άτομο υπέκυψε στα τραύματά του παρά τις προσπάθειες ανάνηψης», διευκρίνισε εκπρόσωπος του Ερυθρού Σταυρού που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι επτά τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, οι δύο από αυτούς σε σοβαρή κατάσταση, πρόσθεσε.

Οι αρχές δεν έχουν δώσει προς το παρόν λεπτομέρειες για το άτομο που σκοτώθηκε ούτε για τις περιστάσεις υπό τις οποίες συνέβη το δυστύχημα που σημειώθηκε σε διασταύρωση στο βόρειο τμήμα της πόλης.

Συνεργεία διάσωσης έχουν μεταβεί στο σημείο.