Τραγωδία στην Ιταλία: 10χρονος σκοτώθηκε πέφτοντας από βράχια στις Άλπεις

Τραγικό θάνατο βρήκε ένα 10χρονο αγόρι στην Ιταλία, το βράδυ της Παρασκευής στο χωριό Λάουντες, στην περιοχή Val Venosta της Άνω Αδίγης, στις Άλπεις.

Το νεαρό αγόρι έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια παιχνιδιού σε δασική περιοχή, όπου βρισκόταν μαζί με έναν συνομήλικό του φίλο, όπως μεταφέρει και το δίκτυο ANSA.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί επιχείρησε να σκαρφαλώσει σε βραχώδες σημείο, ωστόσο γλίστρησε και έπεσε από ύψος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Ιταλία: Βυθισμένη στο πένθος η τοπική κοινωνία

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Η είδηση έχει βυθίσει στο πένθος την τοπική κοινωνία. Όπως μεταδίδουν ιταλικά μέσα ενημέρωσης, σε ένδειξη σεβασμού, οι εθελοντές πυροσβέστες της περιοχής ακύρωσαν την προγραμματισμένη χριστουγεννιάτικη εκδήλωσή τους.