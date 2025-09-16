Τραγωδία στην Ιταλία με 14χρονο: Αυτοκτόνησε την πρώτη ημέρα των σχολείων

Σε «μάστιγα» εκτυλίσσεται ο σχολικός εκφοβισμός στην Ιταλία, με έναν 14χρονο μάλιστα όπως αναφέρουν σχετικά πληροφορίες του Alpha, να αυτοκτονεί την πρώτη ημέρα της λειτουργίας των σχολείων.

Το παιδί στην Ιταλία έβαλε «τέλος» στη ζωή του τρεις ώρες πριν πάει στο σχολείο, αφού το προηγούμενο βράδυ είχε στείλει γραπτό μήνυμα στους συμμαθητές του όπου ανέφερε να του κρατήσουν μία θέση στην πρώτη σειρά της σχολικής αίθουσας.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες για το τραγικό συμβάν στην Ιταλία, ο ανήλικος επί τρία χρόνια έπεφτε θύμα συστηματικού σχολικού εκφοβισμού, δεχόμενος ομοφοβικά σχόλια από συμμαθητές του.

Το παιδάκι ήταν εξαιρετικός μαθητής, του άρεσε να παίζει μπάσο, ήταν πολύ ευγενικός, με τους γονείς του να καταγγέλλουν πως οι δάσκαλοί του, κατά περιπτώσεις, στήριζαν όσους έκαναν μπούλινγκ.

Ο αδερφός του 14χρονου στην Ιταλία έστειλε επιστολή στον Πάπα, στην πρωθυπουργό και τον υπουργό Παιδείας της χώρας, ενώ οι Αρχές ξεκίνησαν διοικητική έρευνα σε βάρος του εκπαιδευτικού ιδρύματος.