Μενού

Τραγωδία στην Ιταλία: Πέθανε 2χρονο αγόρι σε προαύλιο νηπιαγωγείου

Νεκρό 2χρονο παιδί μετά από ατύχημα στο προαύλιο του νηπιαγωγείου του.

Reader symbol
Newsroom
Αστυνομία
Αστυνομία στην Ιταλία | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα (12/11) στην επαρχία Αρέτσο στην Ιταλία, με ένα 2χρονο αγόρι να χάνει τη ζωή του όσο έπαιζε σε προαύλιο νηπιαγωγείου. 

Σύμφωνα με την ιταλική ιστοσελίδα inionesarda.it, το μπουφάν του παιδιού μπορεί να πιάστηκε σε ένα δέντρο, με αποτέλεσμα να ασφυκτιά κατά λάθος. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έφτασαν στο σημείο, ενώ έσπευσε και το αεροασθενοφόρο.

Ιατρικό προσωπικό προσπάθησε να τον επαναφέρει στη ζωή, αλλά δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα: πέθανε στον κήπο του νηπιαγωγείου.

Οι αρχές διερευνούν το περιστατικό, συλλέγοντας καταθέσεις μαρτύρων. Εν τω μεταξύ, το νηπιαγωγείο έχει κλείσει, και απαγορεύεται η είσοδος στον κήπο όπου πέθανε το παιδί.

Η δικαστής υπηρεσίας, Τζούλια Ματζόρε, διεξήγαγε έλεγχο και διέταξε την αναζήτηση αποδεικτικών στοιχείων που θα βοηθήσουν στην αναπαράσταση των συνθηκών και της αιτίας θανάτου.
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ