Τραγωδία στην Κολομβία: 17 μαθητές νεκροί σε τροχαίο με λεωφορείο

Δεκαεπτά άτομα, όλοι τους ανήλικοι μαθητές σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν όταν σχολικό λεωφορείο στην Κολομβία βγήκε εκτός ελέγχου και έπεσε σε γκρεμό σε αγροτική περιοχή, στα βόρεια της χώρας.

Σε μια ανάρτηση στο X νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο τοπικός κυβερνήτης της Αντιόκια, Αντρές Τζούλιαν, δήλωσε ότι το λεωφορείο ταξίδευε από την πόλη Τολού της Καραϊβικής προς το Μεντεγίν μετά από σχολική εκδρομή και μετέφερε μαθητές από το Λύκειο Αντιόκιο.

Οι μαθητές γιόρταζαν την αποφοίτησή τους στην παραλία, πρόσθεσε το βράδυ της Κυριακής. «Είναι πολύ άσχημα νέα για ολόκληρη την κοινότητα», είπε, όπως μεταφέρει το Reuters.