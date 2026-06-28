Τραγωδία στην Κύπρο: Νεκρά εντοπίστηκαν δύο ανήλικα σε αυτοκίνητο

Τραγωδία έλαβε χώρα στην Κύπρο καθώς δύο ανήλικα παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών βρέθηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα philenews.com, το τραγικό περιστατικό έγινε στην περιοχή της Ξυλοφάγου, η οποία εμπίπτει στη δικαιοδοσία των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας, η μητριά των δυο παιδιών και ο πατέρας τους συνελήφθησαν για υπό διερεύνηση γονική αμέλεια.

Τη θλίψη του εξέφρασε μιλώντας στο philenews o κοινοτάρχης Ξυλοφάγου Γιώργος Ιουλιανός. «Είναι ένα τραγικό συμβάν που συνέβη στην κοινότητά μας πως δύο αδελφάκια από τη Βουλγαρία ήρθαν να επισκεφθούν τον πατέρα τους για διακοπές. Εκείνο που πληροφορηθήκαμε είναι πως ο πατέρας το πρωί πήγε στη δουλειά και το ίδιο και η σύντροφός του, κι εκείνη στο μεροκάματο, με αποτέλεσμα τα παιδάκια να μπουν στο αυτοκίνητο και να κλειδωθούν μέσα», ανέφερε.

Πληροφορίες του philenews αναφέρουν ότι στις σορούς των δύο ανηλίκων υπήρχαν ενδείξεις που παραπέμπουν σε ασφυξία, χωρίς ωστόσο τα ακριβή αίτια θανάτου να έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Οι ίδιες πληροφορίες ααναφέρουν ότι το αυτοκίνητο ήταν κλειδωμένο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν πλήρωμα ασθενοφόρου μετέβη στο σημείο και επιχείρησε να παράσχει τις πρώτες βοήθειες, διαπιστώθηκαν ενδείξεις νεκρικής ακαμψίας στις σορούς των παιδιών. Τα ανήλικα φέρονται επίσης να έφεραν εγκαύματα από την έκθεσή τους στον ήλιο. Το όχημα βρισκόταν σε χωράφι κοντά σε πολυκατοικία.

