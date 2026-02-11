Τραγωδία στην Ουκρανία: Ρωσικό drone σκότωσε πατέρα και τα τρία παιδιά του - Νοσηλεύεται η μητέρα

Σε ένα ιδιαίτερα σκληρό συμβάν, ολόκληρη οικογένεια σχεδόν ξεκληρίστηκε κατά τη διάρκεια ρωσικών πληγμάτων την νύχτα της Δευτέρας στην ανατολική Ουκρανία στο Χάρκοβο.

Ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) κατέπεσε σε σπίτι, στην πόλη Μποχοντούχιβ, δυτικά του Χαρκόβου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρία μικρά παιδιά και ο 34χρονος πατέρας τους.

Η μητέρα των παιδιών, έγκυος με το τέταρτο παιδί τους, μάχεται για τη ζωή της στο νοσοκομείο, με σοβαρά εγκαύματα.

Ουκρανία: Συνεχίζει να σκορπά θάνατο η Ρωσία

«Εξαιτίας του πλήγματος, το σπίτι καταστράφηκε εντελώς και τυλίχθηκε στις φλόγες και η οικογένεια εγκλωβίστηκε κάτω από τα χαλάσματα», δήλωσε σε ανάρτηση στο Telegram η Εισαγγελία της Περιφέρειας του Χαρκόβου.

Η πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Γιούλια Σβιριντένκο, έγραψε στο Χ: «Μια ολόκληρη οικογένεια ξεκληρίστηκε με μία μόνο ενέργεια ρωσικού τρόμου».

«Κάθε τέτοιο ρωσικό πλήγμα υπονομεύει την εμπιστοσύνη σε οτιδήποτε γίνεται διπλωματικά για να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος», έγραψε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητώντας «ισχυρή πίεση» στη Ρωσία και εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

«Ο ρωσικός στρατός δεν ετοιμάζεται να σταματήσει. Ετοιμάζεται να συνεχίσει να πολεμά. Και το μόνο πράγμα που πραγματικά λειτουργεί για την προστασία της ζωής είναι η δύναμή μας, που σημαίνει ότι η στήριξη και η ενίσχυση της Ουκρανίας πρέπει να συνεχιστεί», έγραψε.

Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε επίσης σε νυχτερινή επίθεση με drone στη γειτονική περιφέρεια του Σούμι, που, σύμφωνα με τον ίδιο, στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και προκάλεσε τον τραυματισμό έξι άλλων, μεταξύ των οποίων παιδιών, καθώς σε επίθεση με drone σε νοσοκομείο στη νοτιοανατολική πόλη της Ζαπορίζια.