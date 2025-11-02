Μενού

Τραγωδία στις Άλπεις: Πέντε ορειβάτες νεκροί από χιονοστιβάδα

Τραγικό θάνατο βρήκαν πέντε Γερμανοί ορειβάτες στις ιταλικές Άλπεις.

Reader symbol
Newsroom
αλπεις
Ορειβάτες στις Άλπεις | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Πέντε Γερμανοί ορειβάτες έχασαν τη ζωή τους αφού παγιδεύτηκαν σε χιονοστιβάδα στις ιταλικές Άλπεις, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές σήμερα, Κυριακή (2/11).

Οι ορειβάτες είχαν ξεκινήσει το Σάββατο για να κατακτήσουν την κορυφή Cima Vertana στην οροσειρά Ortler, κοντά στο χωριό Solda. Η χιονοστιβάδα χτύπησε καθώς κατευθυνόντουσαν προς την κορυφή.

Η μάζα από χιόνι και πάγο παρέσυρε μέλη δύο ξεχωριστών ομάδων σχοινιού. Τα πτώματα δύο ανδρών και μιας γυναίκας ανασύρθηκαν το Σάββατο, ενώ τα δύο άλλα θύματα, ένας πατέρας και η 17χρονη κόρη του, βρέθηκαν την Κυριακή.

Δύο άλλοι ορειβάτες διέφυγαν σώοι και αβλαβείς. Ο ορεινός όγκος Όρτλερ, μέρος των ιταλικών Άλπεων κοντά στα ελβετικά σύνορα, είναι ένας δημοφιλής προορισμός για έμπειρους πεζοπόρους και ορειβάτες.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ