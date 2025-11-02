Τραγωδία στις Άλπεις: Πέντε ορειβάτες νεκροί από χιονοστιβάδα

Πέντε Γερμανοί ορειβάτες έχασαν τη ζωή τους αφού παγιδεύτηκαν σε χιονοστιβάδα στις ιταλικές Άλπεις, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές σήμερα, Κυριακή (2/11).

Οι ορειβάτες είχαν ξεκινήσει το Σάββατο για να κατακτήσουν την κορυφή Cima Vertana στην οροσειρά Ortler, κοντά στο χωριό Solda. Η χιονοστιβάδα χτύπησε καθώς κατευθυνόντουσαν προς την κορυφή.

Η μάζα από χιόνι και πάγο παρέσυρε μέλη δύο ξεχωριστών ομάδων σχοινιού. Τα πτώματα δύο ανδρών και μιας γυναίκας ανασύρθηκαν το Σάββατο, ενώ τα δύο άλλα θύματα, ένας πατέρας και η 17χρονη κόρη του, βρέθηκαν την Κυριακή.

Δύο άλλοι ορειβάτες διέφυγαν σώοι και αβλαβείς. Ο ορεινός όγκος Όρτλερ, μέρος των ιταλικών Άλπεων κοντά στα ελβετικά σύνορα, είναι ένας δημοφιλής προορισμός για έμπειρους πεζοπόρους και ορειβάτες.