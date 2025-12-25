Μενού

Τραγωδία στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι: 47χρονος πνίγηκε με πανετόνε

Νεκρός 47χρονος που πνίγηκε με πανετόνε στο Χριστουγεννιάτικο τραπέζι της οικογένειάς του στο Τορίνο της Ιταλίας.

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο Τορίνο, όπου ένας 47χρονος άνδρας, ο Τζοβάνι Λόπεζ, έχασε τη ζωή του μπροστά στα μέλη της οικογένειάς του κατά τη διάρκεια του γεύματος της παραμονής των Χριστουγέννων, όταν πνίγηκε ενώ έτρωγε πανετόνε.

Οι οικείοι του αντέδρασαν άμεσα προσπαθώντας να του προσφέρουν βοήθεια, ωστόσο αντιλήφθηκαν γρήγορα τη σοβαρότητα της κατάστασης και κάλεσαν τις πρώτες βοήθειες, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας La Stampa.

Η υπηρεσία Azienda Zero απέστειλε άμεσα ασθενοφόρο στη διεύθυνση της οικογένειας, στην οδό Foglizzo, στη συνοικία Borgo Nuovo, περίπου στις 14:30. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών για ανάνηψη, ο άνδρας δεν επανήλθε και ο ιατροδικαστής διαπίστωσε τον θάνατό του.

