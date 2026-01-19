Μενού

Τραγωδία στο Πακιστάν: Τουλάχιστον 21 νεκροί σε πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο στο Καράτσι

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στο Πακιστάν, όπου τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο στο Καράτσι.

Πακιστάν φωτιά
Το κατεστραμμένο εμπορικό κέντρο στο Πακιστάν | AP Photo/Ali Raza
Ο απολογισμός της φονικής πυρκαγιάς που σημειώθηκε προχθές, Σάββατο, σε εμπορικό κέντρο στο Καράτσι, στο νότιο Πακιστάν, αυξήθηκε σε 21 νεκρούς, ανακοίνωσαν σήμερα οι διασώστες.

«Έχουν βρεθεί συνολικά 21 πτώματα και οι έρευνες συνεχίζονται», δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Χάσαν Χαν, υπεύθυνος των υπηρεσιών διάσωσης, ενώ εξακολουθεί να αγνοείται η τύχη περίπου 60 ανθρώπων.

Από την πλευρά του, το CGTN κάνει λόγο για 24 νεκρούς.

