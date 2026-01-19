Τραγωδία στο Πακιστάν: Τουλάχιστον 21 νεκροί σε πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο στο Καράτσι

Ο απολογισμός της φονικής πυρκαγιάς που σημειώθηκε προχθές, Σάββατο, σε εμπορικό κέντρο στο Καράτσι, στο νότιο Πακιστάν, αυξήθηκε σε 21 νεκρούς, ανακοίνωσαν σήμερα οι διασώστες.

«Έχουν βρεθεί συνολικά 21 πτώματα και οι έρευνες συνεχίζονται», δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Χάσαν Χαν, υπεύθυνος των υπηρεσιών διάσωσης, ενώ εξακολουθεί να αγνοείται η τύχη περίπου 60 ανθρώπων.

Από την πλευρά του, το CGTN κάνει λόγο για 24 νεκρούς.

#UPDATE The death toll from a fire at a shopping mall in Karachi, Pakistan, rose to 24 on Monday morning, after rescue teams recovered additional bodies during the search, officials said. pic.twitter.com/No41w1qQTn — CGTN (@CGTNOfficial) January 19, 2026