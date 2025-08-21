Τραμπ: Ακυρώθηκε το πρόστιμο των 500 εκατ. που του επιβλήθηκε γιατί ήταν «υπερβολικό»

Ακυρώθηκε το πρόστιμο ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε επιβληθεί στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σε μια δίκη για αστική απάτη στη Νέα Υόρκη πέρυσι.

Ο δικαστής Άρθουρ Ένγκορον είχε διατάξει τον Τραμπ να πληρώσει το πρόστιμο για τη μαζική διόγκωση της αξίας των ακινήτων της Trump Organization, προκειμένου να εξασφαλίσει ευνοϊκά δάνεια.

Στην μακροσκελή απόφαση που εκδόθηκε σήμερα (21/08), οι δικαστές του Εφετείου του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Νέας Υόρκης δήλωσαν ότι, ενώ ο Τραμπ ήταν υπεύθυνος για την απάτη, το πρόστιμο ύψους σχεδόν μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων ήταν υπερβολικό και πιθανόν παραβίαζε τις συνταγματικές προστασίες κατά των αυστηρών ποινών.

Στην υπόθεση, ο δικαστής Ένγκορον είχε διατάξει τον Τραμπ να πληρώσει 355 εκατομμύρια δολάρια, αλλά με τους τόκους, το ποσό αυξήθηκε σε περισσότερα από 500 εκατομμύρια δολάρια.

«Παρόλο που σίγουρα προκλήθηκε ζημιά, δεν ήταν η καταστροφική ζημιά που θα μπορούσε να δικαιολογήσει την απονομή αποζημίωσης σχεδόν μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων στο κράτος», έγραψε ο δικαστής Peter Moulton.

Τραμπ για ακύρωση προστίμου: «Ήταν απόλυτη νίκη»

Σε μια ανάρτηση στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η απόφαση ήταν «απόλυτη νίκη».

«Σέβομαι ιδιαίτερα το γεγονός ότι το Δικαστήριο είχε το θάρρος να απορρίψει αυτή την παράνομη και επαίσχυντη απόφαση που έβλαπτε τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την πολιτεία της Νέας Υόρκης», δήλωσε. «Ήταν μια πολιτική «κυνήγι μαγισσών», από επιχειρηματική άποψη, όπως κανείς δεν έχει ξαναδεί ποτέ».

Στην υπόθεση κατά του Τραμπ, των δύο ενήλικων γιων του και της Trump Organization, ο δικαστής Engoron απαγόρευσε επίσης στον Τραμπ να ασκεί καθήκοντα διευθυντή εταιρείας ή να λαμβάνει δάνεια από τράπεζες της πολιτείας για τρία χρόνια.

Η απόφαση της Πέμπτης διατήρησε σε ισχύ αυτή και άλλες μη χρηματικές κυρώσεις που επέβαλε ο δικαστής Engoron. Και οι δύο πλευρές μπορούν να προσφύγουν κατά της απόφασης στο ανώτατο δικαστήριο της πολιτείας, το Εφετείο της Νέας Υόρκης.

Η 323 σελίδων απόφαση, η οποία περιελάμβανε τρεις μακροσκελείς γνωμοδοτήσεις, αποκάλυψε διαφωνίες μεταξύ των πέντε δικαστών της επιτροπής.

Διαφωνούσαν κυρίως ως προς την ουσία της αρχικής αγωγής που είχε ασκήσει η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Λετίτια Τζέιμς, η οποία είχε κατηγορήσει τον Τραμπ και τους γιους του για «επίμονη και επαναλαμβανόμενη απάτη».

Ενώ αρκετοί δικαστές δήλωσαν ότι «εντός των νόμιμων εξουσιών της ήταν να ασκήσει αυτή την αγωγή», ένας πίστευε ότι η υπόθεση έπρεπε να είχε απορριφθεί και δύο δήλωσαν ότι θα έπρεπε να γίνει νέα δίκη με πιο περιορισμένο πεδίο εφαρμογής.

Ωστόσο, οι δύο αυτοί δικαστές συμφώνησαν με την απόφαση να ακυρωθεί το πρόστιμο «με μοναδικό σκοπό να εξασφαλιστεί η τελεσιδικία», έγραψε ο δικαστής Moulton.

Ο γιος του Τραμπ, Έρικ Τραμπ, ο οποίος εμπλέκεται στην υπόθεση, γιόρτασε την απόφαση με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Μετά από 5 χρόνια κόλασης, η δικαιοσύνη επικράτησε!» έγραψε.

Πηγή: BBC