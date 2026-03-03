Τραμπ: «Ανεξάντλητα τα αμερικανικά αποθέματα – Οι ΗΠΑ θα νικήσουν συντριπτικά»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες «είναι πλήρως εξοπλισμένες και έτοιμες να νικήσουν», διαβεβαίωσε ο Αμερικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth social, επιχειρώντας να κατευνάσει τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί για τα αποθέματα πυρομαχικών της χώρας.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, οι ΗΠΑ διαθέτουν επαρκή αποθέματα ώστε να μπορούν να διεξάγουν πολεμικές επιχειρήσεις «επ'αόριστον», ενώ υποστήριξε ότι τα αμερικάνικα όπλικά συστήματα υπερτερούν ακόμη και των πιο προηγμένων που διαθέτουν άλλες χώρες.

«Τα αποθέματα πυρομαχικών των Ηνωμένων Πολιτειών, στη μεσαία και ανώτερη-μεσαία κατηγορία, δεν ήταν ποτέ τόσο υψηλά ούτε καλύτερα ποιοτικά. Όπως ενημερώθηκα σήμερα, διαθέτουμε ουσιαστικά ανεξάντλητες προμήθειες αυτών των όπλων. Πόλεμοι μπορούν να διεξάγονται «επ’ αόριστον» -και μάλιστα με ιδιαίτερη επιτυχία- χρησιμοποιώντας μόνο αυτά τα αποθέματα (τα οποία ξεπερνούν ακόμη και τα καλύτερα οπλικά συστήματα άλλων χωρών!)», ανέφερε ο Τραμπ και πρόσθεσε:

«Στην ανώτατη κατηγορία διαθέτουμε ικανοποιητικά αποθέματα, αλλά δεν βρισκόμαστε στο επίπεδο που επιθυμούμε. Μεγάλη ποσότητα πρόσθετου εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας φυλάσσεται για λογαριασμό μας σε χώρες του εξωτερικού».

Στη συνέχεια επιτέθηκε στον προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν, επικρίνοντάς τον για τη στάση του στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Ο "Νυσταγμένος" Τζο Μπάιντεν σπατάλησε όλο του τον χρόνο και τα χρήματα της χώρας μας ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΣ τα πάντα στον P.T. Barnum (Ζελένσκι!) της Ουκρανίας - αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και ενώ διέθεσε τόσο μεγάλο μέρος του υπερσύγχρονου οπλισμού (ΔΩΡΕΑΝ!), δεν φρόντισε καν να τον αναπληρώσει.

Ευτυχώς, ανασυγκρότησα τις Ένοπλες Δυνάμεις στην πρώτη μου θητεία και συνεχίζω να το κάνω. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πλήρως εξοπλισμένες και έτοιμες να ΝΙΚΗΣΟΥΝ - ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΑ!!! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό», κατέληξε.