Τραμπ: Αποφάσισε να βαφτεί το τείχος στο Μεξικό μαύρο για να μην μπορούν να ανέβουν οι μετανάστες

O Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να βάψει το τείχος στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού μαύρο για να αποτρέψει την παράνομη μετανάστευση, σύμφωνα με δήλωση της Υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νοέμ.

Η κίνηση αυτή, όπως εξήγησε, έχει ως στόχο να κάνει το ατσάλινο τείχος να απορροφά περισσότερη θερμότητα, καθιστώντας το πιο ζεστό και πιο δύσκολο να αναρριχηθούν οι μετανάστες, σύμφωνα με την εφημερίδα The New York Post.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στη Σάντα Τερέζα του Νέου Μεξικού, η κ. Νομ είπε ότι η μαύρη βαφή θα καλύψει περίπου 700 μίλια του υπάρχοντος τείχους, το οποίο η κυβέρνηση σχεδιάζει επίσης να επεκτείνει.

Ανέφερε το βάθος και το ύψος του τείχους ως στρατηγικές για να αποτρέψει οποιονδήποτε από το να προσπαθήσει να το διασχίσει ή να περάσει από κάτω του.

«Είναι ψηλό, γεγονός που το καθιστά πολύ, πολύ δύσκολο να αναρριχηθεί κανείς, σχεδόν αδύνατο. Επίσης, εισχωρεί βαθιά στο έδαφος, γεγονός που θα καθιστούσε πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να σκαφτεί από κάτω», δήλωσε η κ. Νοέμ σχετικά με τη μαύρη μεταλλική κατασκευή, προσθέτοντας: «Και σήμερα θα το βάψουμε και μαύρο».

Η ιδέα να βαφτεί το τείχος μαύρο προήλθε απευθείας από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, είπε.

Στο ζεστό κλίμα του νότου, η μαύρη βαφή θα έκανε την μεταλλική επιφάνεια πολύ πιο ζεστή, καθιστώντας πιο δύσκολη την αναρρίχηση για τους μετανάστες, δήλωσε.

Οι αρχές σχεδιάζουν επίσης να εγκαταστήσουν κάμερες και αισθητήρες κατά μήκος των συνόρων, για να παρακολουθούν τις κινήσεις και να εντοπίζουν ασυνήθιστες δραστηριότητες, όπως αναρρίχηση ή σκάψιμο, είπε.

Επιπλέον, τόνισε ότι το υπουργείο εργάζεται επίσης για την κατασκευή υδραυλικών υποδομών με σκοπό την επέκταση των τμημάτων των συνόρων ΗΠΑ-Μεξικού κατά μήκος του ποταμού Ρίο Γκράντε στο Τέξας.

Μόνο 6.000 μετανάστες συνελήφθησαν κατά μήκος των νότιων συνόρων τον Ιούνιο, ο χαμηλότερος αριθμός των τελευταίων δεκαετιών, σε σύγκριση με την κυβέρνηση Μπάιντεν, όταν οι συλλήψεις στα σύνορα έφταναν μερικές φορές τις 6.000 σε μία μόνο ημέρα, ισχυρίστηκε.

