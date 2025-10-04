Τραμπ γα την απάντηση της Χαμάς: «Σήμερα είναι μία μεγάλη ημέρα»

Με ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που ανήρτησε στο δίκτυό του Truth Social, σήμερα Σάββατο περίπου στις 02:00 ώρα Ελλάδας, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «όλοι θα τύχουν δίκαιης μεταχείρισης» στο πλαίσιο του ειρηνευτικού του σχεδίου του για τη Λωρίδα της Γάζας, στο οποίο απάντησε θετικά η Χαμάς.

Στο βίντεο διάρκειας περίπου ενός λεπτού ο Τραμπ είπε μεταξύ άλλων: «Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Τώρα είναι η ώρα να το οριστικοποιήσουμε συγκεκριμένα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος, στο βίντεο από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, ευχαρίστησε όλες τις χώρες που «με βοήθησαν να το ολοκληρώσω αυτό - το Κατάρ, την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο, την Ιορδανία και τόσες άλλες».



«Πρέπει να πούμε την τελευταία λέξη με συγκεκριμένα λόγια», πρόσθεσε, αναγνωρίζοντας ότι οι επόμενες διαπραγματεύσεις μένει ακόμη να διεξαχθούν, παρά τους φαινομενικά πρόωρους πανηγυρισμούς της Ουάσινγκτον.





«Ανυπομονώ να επιστρέψουν οι όμηροι σπίτι στους γονείς τους», λέει, διευκρινίζοντας ότι ορισμένοι από τους 48 ομήρους θα επιστρέψουν σπίτι σε φέρετρα, καθώς πιστεύεται ότι μόνο 20 είναι ζωντανοί.

«Αυτή είναι μια πολύ ξεχωριστή μέρα, ίσως πρωτοφανής. Μας δόθηκε τεράστια βοήθεια. Όλοι ήταν ενωμένοι στην επιθυμία να τελειώσει αυτός ο πόλεμος και να υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή, και είμαστε πολύ κοντά στο να το πετύχουμε αυτό», συνέχισε ο Τραμπ.



«Σας ευχαριστώ όλους και όλοι θα τύχουν δίκαιης μεταχείρισης», τόνισε σε ένα προφανές μήνυμα προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, αν και, σύμφωνα με αναλυτές, καμία από αυτές δεν μπορεί να είναι απόλυτα ικανοποιημένη με όλα τα μέρη του σχεδίου του για τον τερματισμό του πολέμου.

Ενδεικτικό, άλλωστε, είναι το γεγονός πως ακόμα και αυτή την ώρα επίσημη τοποθέτηση από την πλευρά του Ισραήλ δεν έχει υπάρξει.