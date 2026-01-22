Τραμπ για Γροιλανδία: «Η συμφωνία είναι ακόμα υπό διαπραγμάτευση - Παίρνουμε ό,τι θέλουμε χωρίς κόστος»

Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να απέρριψε τη χρήση βίας για την απόκτηση της Γροιλανδίας και να πήρε πίσω τους δασμούς στις χώρες της ΕΕ μια μέρα πριν, σήμερα (22/1) δήλωσε ότι «η συμφωνία είναι ακόμα υπό διαπραγμάτευση».

Αναφορικά με τα σενάρια εξαγοράς σε συνέντευξη στο δίκτυο Fox Business από το Νταβός, ο Τραμπ παραδέχθηκε επίσης πως υπήρξε αντίκτυπος στις παγκόσμιες χρηματαγορές και είπε πως δεν σχεδιάζει να πληρώσει για να την αποκτήσει.

«Είναι υπό διαπραγμάτευση τώρα, οι λεπτομέρειες. Αλλά ουσιαστικά είναι πλήρης πρόσβαση. Είναι -- δεν υπάρχει τέλος, δεν υπάρχει χρονικό όριο», δήλωσε ο Τραμπ στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

«Παρατήρησα ότι το χρηματιστήριο ανέβηκε πολύ, αφού το ανακοινώσαμε», δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την πιθανότητα οι Ευρωπαίοι να πουλήσουν αμερικανικές μετοχές και ομόλογα, πρόσθεσε: «Αν το κάνουν, το κάνουν. Αλλά αν αυτό συμβεί, θα υπάρξουν μεγάλα αντίποινα από την πλευρά μας, και έχουμε όλα τα χαρτιά».

Ο Τραμπ, όπως επισημαίνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, άρχισε να ρίχνει την ιδέα ότι θα αποκτήσει τη Γροιλανδία αφότου ανέλαβε καθήκοντα πέρυσι αλλά ενέτεινε τη ρητορική του τις τελευταίες εβδομάδες, απειλώντας με δασμούς 10% οκτώ ευρωπαϊκές χώρες το Σαββατοκύριακο προκαλώντας σοκ στους επενδυτές.

Συνέχισε την ώθησή του κατά την ομιλία του χθες Τετάρτη στο Νταβός, που κράτησε πάνω από μία ώρα, προτού συναντηθεί με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ και ανακοινώσει σχέδια για μια νέα συμφωνία που μένει ακόμη να προσδιοριστεί.

Απαντώντας σήμερα σε ερώτηση τι είναι διατεθειμένος να πληρώσει για την ημιαυτόνομη περιφέρεια, πρόσθεσε: «Δεν θα έχουμε να πληρώσουμε τίποτε άλλο από το ότι κατασκευάζουμε τον Χρυσό Θόλο».

Ο Τραμπ δήλωσε πως οποιαδήποτε συμφωνία θα επιτρέψει «πλήρη πρόσβαση» στη Γροιλανδία, μεταξύ άλλων και για τον στρατό: «Παίρνουμε ό,τι θέλουμε χωρίς καθόλου κόστος», είπε.

Γροιλανδία: Ποιες χώρες μετά τις ΗΠΑ προκαλούν «ανησυχία» στο ΝΑΤΟ

Δεν αποτελεί μόνο ο Ντόναλντ Τραμπ ανησυχία στο ΝΑΤΟ. Η αυξανόμενη συνεργασία μεταξύ Κίνας και Ρωσίας συνιστά επίσης πηγή ανησυχίας, σύμφωνα με τις δηλώσεις του ανώτατου διοικητή της διατλαντικής συμμαχίας Αλέξους Γκρινκιέβιτς.

«Το έχουμε δει αυτό τα τελευταία χρόνια, τόσο στον θαλάσσιο τομέα με αυξημένες κοινές περιπολίες, όσο και στον αεροπορικό τομέα με κοινές περιπολίες βομβαρδιστικών αεροσκαφών μεγάλου βεληνεκούς», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Άλεξους Γκρινκιέβιτς , στρατηγός της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ που υπηρετεί ως Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης του ΝΑΤΟ.

«Προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώσουμε τη θέση μας και να σκεφτούμε τρόπους με τους οποίους τα έθνη μπορούν να βελτιώσουν τη θέση μας στην Αρκτική».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε ξαφνικά την Τετάρτη τις απειλές του να επιβάλει δασμούς ως μοχλό πίεσης για την κατάληψη της Γροιλανδίας, απέκλεισε τη χρήση βίας και δήλωσε ότι μια συμφωνία είναι ορατή για να τερματιστεί μια διαμάχη για αυτό το έδαφος της Δανίας.

Το ΝΑΤΟ αναμένει οδηγίες σχετικά με μια πιθανή συμφωνία για την περιοχή, δήλωσε ο ναύαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε.