Τραμπ για Μινεσότα: «Επαγγελματίας ταραχοποιός η γυναίκα – Σε νόμιμη άμυνα ο πράκτορας της ICE»

Πράκτορας των ομοσπονδιακών υπηρεσιών μετανάστευσης (ICE) πυροβόλησε και σκότωσε μια 37χρονη οδηγό στη Μινεάπολις της Μινεσότα, με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ να κάνει λόγο για πράξη «αυτοάμυνας» και τον δήμαρχο να αντικρούει οργισμένος αυτήν την εκδοχή.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη διάρκεια επιχείρησης που διεξήγαγαν μέλη της ICE στο βόρειο τμήμα της πόλης, όταν «ταραχοποιοί προσπάθησαν να εμποδίσουν το έργο τους», σύμφωνα με δελτίο Τύπου του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, στο οποίο αναφέρεται επίσης πως οδηγός επιχείρησε να παρασύρει αστυνομικούς και «πράκτορας της ICE – φοβούμενος για τη ζωή του, τη ζωή των συναδέλφων του και την ασφάλεια του κοινού – πυροβόλησε ευρισκόμενος σε άμυνα».

Βίντεο που μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης δείχνει πράκτορες της ICE να πλησιάζουν ένα SUV, το οποίο επιχειρεί απότομο ελιγμό για να διαφύγει κι ένα μέλος των υπηρεσιών ασφαλείας πυροβολεί προς τη θέση του οδηγού. Στη συνέχεια, το αυτοκίνητο προσκρούει σε σταθμευμένα οχήματα και ακινητοποιείται.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο Δημοκρατικός δήμαρχος Τζέικομπ Φρέι χαρακτήρισε «βλακείες» την εκδοχή που παρουσίασε το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας. «Φοβόμασταν κάτι τέτοιο από τότε που η ICE αναπτύχθηκε για πρώτη φορά στην πόλη», είπε και απαίτησε οι πράκτορες των υπηρεσιών μετανάστευσης «να ξεκουμπιστούν από τη Μινεάπολις».

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουόλτς απηύθυνε έκκληση για αυτοσυγκράτηση, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, διαβεβαιώνοντας πως οι αρχές της πολιτείας καταβάλλουν προσπάθειες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Πράκτορες της ICE έχουν εμπλακεί σε αιματηρά επεισόδια στο πλαίσιο επιχειρήσεων για την απέλαση παράτυπων μεταναστών στις ΗΠΑ, καθώς και σε συγκρούσεις με πολίτες που διαδηλώνουν σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Τραμπ: «Επαγγελματίας ταραχοποιός η γυναίκα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social, ανέβασε ένα βίντεο που όπως υποστηρίζει αποδεικνύει ότι ο πράκτορας της ICE ήταν σε αυτοάμυνα και χαρακτηρίζει τη γυναίκα ως «επαγγελματία ταραχοποιό».

«Μόλις είδα το βίντεο από το περιστατικό που έλαβε χώρα στο Μινεάπολις της Μινεσότα. Είναι φρικτό να το βλέπεις. Η γυναίκα που φώναζε ήταν, προφανώς, επαγγελματίας ταραχοποιός, και η γυναίκα που οδηγούσε το αυτοκίνητο ήταν πολύ ταραχώδης, παρεμπόδισε, αντιτάχτηκε, και στη συνέχεια οδήγησε βίαια, σκόπιμα και άγρια πάνω στον αξιωματικό της ICE, ο οποίος φαίνεται να την πυροβόλησε σε αυτοάμυνα. Με βάση το συνημμένο βίντεο, είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι είναι ζωντανός, αλλά τώρα αναρρώνει στο νοσοκομείο.

» Η κατάσταση εξετάζεται στο σύνολό της, αλλά ο λόγος για τον οποίο συμβαίνουν αυτά τα περιστατικά είναι επειδή η ριζοσπαστική αριστερά απειλεί, επιτίθεται και στοχεύει καθημερινά τους αξιωματικούς επιβολής του νόμου και τους πράκτορες της ICE. Αυτοί απλώς προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους, να ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΗ. Πρέπει να σταθούμε στο πλευρό των αξιωματικών επιβολής του νόμου και να τους προστατεύσουμε από αυτό το ριζοσπαστικό αριστερό κίνημα βίας και μίσους!».

Για «αυτοάμυνα» κάνει λόγο και το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ σε ανακοίνωσή του κάνει λόγο για «αυτοάμυνα», υποστηρίζοντας ότι ο αξιωματικός της ICE πυροβόλησε φοβούμενος για τη ζωή του.

«Χρησιμοποίησε την εκπαίδευσή του και έσωσε τη ζωή του και των συναδέλφων του αξιωματικών», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Ένας πράκτορας της ICE, φοβούμενος για τη ζωή του, τη ζωή των συναδέλφων του στην επιβολή του νόμου και την ασφάλεια του κοινού, πυροβόλησε αμυντικά.

Χρησιμοποίησε την εκπαίδευσή του και έσωσε τη ζωή του και των συναδέλφων του αξιωματικών.

Η φερόμενη ως δράστης χτυπήθηκε και είναι νεκρή. Οι τραυματίες αστυνομικοί της ICE αναμένεται να αναρρώσουν πλήρως.

Αυτή είναι η άμεση συνέπεια των συνεχών επιθέσεων και της δαιμονοποίησης των αξιωματικών μας από πολιτικούς, οι οποίοι τροφοδοτούν και ενθαρρύνουν τις αχαλίνωτες επιθέσεις κατά των Aρχών επιβολής του νόμου μας, οι οποίες αντιμετωπίζουν αύξηση 1.300% στις επιθέσεις εναντίον τους και αύξηση 8.000% στις απειλές θανάτου.

Πρόκειται για μια εξελισσόμενη κατάσταση και θα δώσουμε στο κοινό περισσότερες πληροφορίες μόλις αυτές καταστούν διαθέσιμες».