Μενού

Τραμπ για ρωσικά drones στην Πολωνία: «Μπορεί να ήταν λάθος»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε σε δημοσιογράφος ότι η κατάσταση στην Ουκρανία δεν του αρέσει καθόλου, αλλά ελπίζει ότι «θα τελειώσει».

Reader symbol
Newsroom
τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ | ΑΠΕ-ΜΠΕ
  • Α-
  • Α+

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη ότι η φερόμενη εισβολή ρωσικών drones στη γειτονική Πολωνία ενδέχεται να ήταν λάθος.

Ο Τραμπ ερωτήθηκε από δημοσιογράφους την Πέμπτη στο Λευκό Οίκο για το ζήτημα, που οδήγησε ακόμη και σε κινητοποίηση του ΝΑΤΟ και έδωσε τη δική του εξήγηση:

«Θα μπορούσε να ήταν ένα λάθος», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους και συμπλήρωσε ότι «ανεξαρτήτως αυτού, δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος με οτιδήποτε έχει να κάνει με όλη αυτή την κατάσταση. Ωστόσο, ελπίζω ότι θα τελειώσει».

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΚΟΣΜΟΣ