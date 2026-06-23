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Τραμπ: «Το Ιράν συμφώνησε για πυρηνικές επιθεωρήσεις - Τέλος ο ναυτικός αποκλεισμός του Ορμούζ»

ο Ιράν συμφώνησε σε «επιθεωρήσεις πυρηνικών όπλων υψηλότερου επιπέδου στο μέλλον», ισχυρίστηκε ξανά ο Ντόναλντ Τραμπ.

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Ντόναλντ Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ | Getty
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Το Ιράν συμφώνησε σε «επιθεωρήσεις πυρηνικών όπλων υψηλότερου επιπέδου στο μέλλον», ισχυρίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα του Truth Social.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η κίνηση αυτή θα διασφαλίσει αυτό που ονόμασε «Πυρηνική Ειλικρίνεια». Πρόσθεσε: «Εάν δεν συμφωνούσαν σε αυτό, δεν θα υπήρχαν περαιτέρω διαπραγματεύσεις».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν «πηγαίνουν καλά» και, λόγω της συμφωνίας του Ιράν για τις πυρηνικές επιθεωρήσεις και «άλλων σημαντικών παραχωρήσεων», συμφώνησε να επιτρέψει στο Στενό του Ορμούζ να παραμείνει ανοιχτό χωρίς ναυτικό αποκλεισμό από τις ΗΠΑ.

«Τα χρήματα ή/και οι κυρώσεις που απελευθερώνει το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ πηγαίνουν σε εγγύηση, που ελέγχεται από τις ΗΠΑ, και θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά τροφίμων και ιατρικών προμηθειών, αποκλειστικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένου του καλαμποκιού, του σιταριού και της σόγιας από τους σπουδαίους Αμερικανούς αγρότες μας. Αυτά είναι πράγματα που χρειάζεται απεγνωσμένα το Ιράν».

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