Νέο «τελεσίγραφο» Ιράν: «Οι ΗΠΑ υποχρεούνται να σταματήσουν τις επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο»

Ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάι, υπογράμμισε σήμερα Τρίτη (23/6) σε συνέντευξη Τύπου πως «Οι ΗΠΑ είναι υποχρεωμένες να αναγκάσουν το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις του στον Λίβανο».

«Όλοι έχουμε γίνει μάρτυρες των συνεχιζόμενων επιθέσεων από την σιωνιστική οντότητα στον Λίβανο. Η υποχρέωση τερματισμού του πολέμου στον Λίβανο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των προηγούμενων και των τρεχουσών διευθετήσεων.

Η δέσμευση των ΗΠΑ είναι σαφής, και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη σιωνιστική οντότητα να συνεχίσει να επιτίθεται στον Λίβανο», τόνισε.

Ιράν: Διαψεύδει τα περί «επιθεωρητών» για τα πυρηνικά του

Ο Μπαγκάι χαρακτήρισε τη σύγκρουση Ισραήλ-Χεζμπολάχ ως «πολύ περίπλοκο ζήτημα», αλλά πρόσθεσε ότι «οι τελικές διευθετήσεις» θα επιτευχθούν «τις επόμενες ημέρες».

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«Η Τεχεράνη θα δαπανήσει τα αποδεσμευμένα παγωμένα περιουσιακά του στοιχεία όπως κρίνει κατάλληλο» σημείωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ, αφότου ο πρόεδρος Τραμπ σχολίασε ότι τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αγορά αμερικανικών γεωργικών προϊόντων.

«Δεν υπάρχουν σαφή σχέδια για επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ-IAEA) να επισκεφθούν τις κατεστραμμένες ειρηνικές πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν» επανέλαβε το πρωί από την Τεχεράνη ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ του.

Διευκρίνισε ότι η αντιπροσωπεία του Ιράν στην Ελβετία δεν συναντήθηκε με τον επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ραφαέλ Γκρόσι, κατά τη διάρκεια του τελευταίου γύρου συνομιλιών.

«Οι Ευρωπαίοι πρέπει να αποφασίσουν εάν θα αλλάξουν την προσέγγισή τους απέναντι στο Ιράν» δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ.