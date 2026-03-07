Τραμπ: «Κάναμε χάρη στον κόσμο ξεκινώντας τον πόλεμο κατά του Ιράν - Είναι άρρωστοι άνθρωποι»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα (7/3) ότι οι ΗΠΑ έχουν καταστρέψει 42 ιρανικά πολεμικά πλοία σε τρεις ημέρες ενώ εκτίμησε ότι οι ΗΠΑ «έκαναν χάρη στον κόσμο που ξεκίνησαν τον πόλεμο στο Ιράν».

«Τα πηγαίνουμε πολύ καλά στο Ιράν, βλέπετε τα αποτελέσματα και είναι εντυπωσιακά. Καταστρέψαμε 42 πολεμικά πλοία του ναυτικού τους, μερικά από αυτά πολύ μεγάλα, μέσα σε τρεις ημέρες.

Αυτό ήταν ουσιαστικά το τέλος του ναυτικού τους. Καταστρέψαμε επίσης την αεροπορία τους. Καταστρέψαμε τις επικοινωνίες τους.

Όλες οι τηλεπικοινωνίες έχουν καταρρεύσει. Δεν ξέρω πώς επικοινωνούν, αλλά υποθέτω ότι θα βρουν κάποιον τρόπο. Πάντως δεν τους πηγαίνει καλά» δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Είναι κακοί άνθρωποι, είναι απλώς κακοί άνθρωποι, άρρωστοι», συμπλήρωσε, αναφερόμενος στους ηγέτες του Ιράν, σύμφωνα με το Times of Israel.

«Όταν κοιτάς την 7η Οκτωβρίου, όταν κοιτάς όλες τις δολοφονίες που έχουν κάνει εδώ και 47 χρόνια, αυτό έπρεπε να γίνει».

Σχετικά με το περιβόητο δυνατό πυρηνικό όπλο του Ιράν, το οποίο κατέστρεψαν οι ΗΠΑ, ανέφερε: «Ήταν πολύ κοντά σε ένα πυρηνικό όπλο. To Ιράν θα είχε φτάσει σε πυρηνικές δυνατότητες πριν από οκτώ μήνες, αν δεν υπήρχαν οι αμερικανικές επιθέσεις στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου τον περασμένο Ιούνιο.

«Είναι τρελοί και θα το είχαν χρησιμοποιήσει. Έτσι κάναμε στον κόσμο μια χάρη», δήλωσε μεταξύ άλλων.