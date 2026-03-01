O Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι 48 ηγέτες του Ιράν έχουν σκοτωθεί στους συνεχιζόμενους βομβαρδισμούς της χώρας από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

«Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει την επιτυχία που έχουμε, 48 ηγέτες έφυγαν μονομιάς. Και προχωρά γρήγορα», είπε ο Τραμπ στο Fox News.

«Είναι ένα πολύ βίαιο καθεστώς, ένα από τα πιο βίαια καθεστώτα στην ιστορία», είπε επίσης ο Τραμπ και πρόσθεσε: «Κάνουμε τη δουλειά μας όχι μόνο για εμάς, αλλά και για τον κόσμο. Και όλα είναι μπροστά από το χρονοδιάγραμμα».

«Τα πράγματα εξελίσσονται με πολύ θετικό τρόπο αυτή τη στιγμή, με έναν πολύ θετικό τρόπο», συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σε άλλη συνέντευξη στο CSBC ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι οι εξελίξεις είναι «μπροστά από το χρονοδιάγραμμα».

Τραμπ: Δέχθηκα να μιλήσω με τους νέους ηγέτες του Ιράν

Στο περιοδικό the atlantic, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι νέοι ηγέτες του Ιράν εκδήλωσαν την πρόθεσή τους να μιλήσουν και εκείνος δέχτηκε.

«Θέλουν να μιλήσουν και έχω συμφωνήσει να μιλήσω, οπότε θα μιλήσω μαζί τους. Έπρεπε να το είχαν κάνει νωρίτερα. Έπρεπε να είχαν δώσει κάτι πολύ πρακτικό και εύκολο να γίνει νωρίτερα. Περίμεναν πολύ», μου είπε ο Τραμπ σε τηλεφωνική κλήση από το Mar-a-Lago λίγο πριν τις 9:30 π.μ.

Ερωτηθείς αν η συνομιλία του με τους Ιρανούς θα γινόταν σήμερα ή αύριο, ο Τραμπ απάντησε:

«Δεν μπορώ να σας το πω αυτό». Σημείωσε ότι ορισμένοι από τους Ιρανούς που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις τις τελευταίες εβδομάδες δεν ήταν πλέον ζωντανοί.

«Οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους έχουν φύγει. Μερικοί από τους ανθρώπους με τους οποίους είχαμε να κάνουμε έχουν φύγει, επειδή αυτό ήταν ένα μεγάλο - αυτό ήταν ένα μεγάλο χτύπημα.

«Έπρεπε να το είχαν κάνει νωρίτερα. Θα μπορούσαν να είχαν κάνει μια συμφωνία. Έπρεπε να το είχαν κάνει νωρίτερα. Έπαιξαν πολύ "χαριτωμένα"».