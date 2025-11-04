Τραμπ κατά Δημοκρατικών: «Δεν θα δοθεί επισιτιστικό επίδομα αν δεν ανοίξετε την κυβέρνηση»

Σε απειλές κατά «τους Δημοκρατικούς της ριζοσπαστικής αριστεράς» προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προειδοποίησε ότι η επισιτιστική βοήθεια που θα ωφελούσε εκατομμύρια φτωχούς Αμερικανούς «δεν θα δοθεί» αν δεν τελειώσει η δημοσιονομική παράλυση του κράτους.

Η επισιτιστική βοήθεια μέσω του προγράμματος SNAP του υπουργείου Γεωργίας θα ανακούφιζε εκατομμύρια Αμερικανούς που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας, όμως σύμφωνα με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ «δεν θα δοθεί» παρά μόνο «εάν οι Δημοκρατικοί της ριζοσπαστικής αριστεράς» βάλουν τέλος στην παράλυση του ομοσπονδιακού κράτους, παρά τη δικαστική απόφαση που διατάζει την κυβέρνησή του να καταβάλει τα χρήματα μέχρι την Τετάρτη (5/11).

«Θα δοθούν μόνο όταν οι Δημοκρατικοί της Ριζοσπαστικής Αριστεράς ανοίξουν την κυβέρνηση, κάτι που μπορούν εύκολα να κάνουν, και όχι πριν από αυτό» δήλωσε συγκεκριμένα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, αναφερόμενος στο πρόγραμμα Supplemental Nutrition Assistance.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν πόροι για να καλυφθεί το πρόγραμμα, λόγω του shutdown, της δημοσιονομικής παράλυσης δηλαδή που συνεχίζεται για 35η ημέρα, επειδή Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι δεν καταφέρνουν να συμφωνήσουν επί του προϋπολογισμού του ομοσπονδιακού κράτους.

Ομοσπονδιακό δικαστήριο του Ρόουντ Άιλαντ διέταξε το Σάββατο την κυβέρνηση του Τραμπ να καταβάλει πλήρως τα επιδόματα μέχρι τη Δευτέρα ή να κάνει μερικές πληρωμές μέχρι την Τετάρτη, αναγνωρίζοντας ότι «θα πληγούν ανεπανόρθωτα» οι δικαιούχοι εάν δεν τα λάβουν εγκαίρως.

Τη Δευτέρα η κυβέρνηση απάντησε με ένα δικαστικό έγγραφο ότι θα διαθέσει 450 εκατομμύρια από τα έσοδα των δασμών για ένα άλλο πρόγραμμα, που αφορά επισιτιστική βοήθεια σε μικρά παιδιά, όμως δεν θα δώσει τα 4 δισεκ. δολάρια που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση του προγράμματος SNAP.