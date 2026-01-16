Τραμπ: «Μπορεί να επιβάλω δασμούς στις χώρες που δεν συμφωνούν για το θέμα της Γροιλανδίας»

Νέες απειλές εξέδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, πως μπορεί να επιβάλει δασμούς σε χώρες που δεν στηρίζουν το σχέδιό του για τον έλεγχο της Γροιλανδίας.

Αναφερόμενος στους δασμούς που είχε επιβάλει σε φαρμακευτικά προϊόντα από την ΕΕ, στο πλαίσιο των προσπαθειών του να μειώσει τις τιμές των φαρμάκων στις ΗΠΑ, ο Τραμπ πρόσθεσε: «Μπορεί να το κάνω και για τη Γροιλανδία. Μπορεί να επιβάλω δασμούς σε χώρες αν δεν υποστηρίζουν τη Γροιλανδία, γιατί χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία για την εθνική ασφάλεια».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν προεκτάθηκε επί του θέματος αλλά η κλιμάκωση των αντιδράσεων του ως προς το ζήτημα της Γροιλανδίας προκαλεί ανησυχία.

Η συνάντηση αξιωματούχων των ΗΠΑ, της Δανίας και της Γροιλανδίας την Τετάρτη στον Λευκό Οίκο δεν απέδωσε καρπούς, με τον Τραμπ να εμμένει στη θέση του ότι πρέπει οι ΗΠΑ να αναλάβουν την Γροιλανδία, επικαλούμενος ρωσική και κινεζική απειλή.

Χαρακτηριστική είναι η δήλωση της πρωθυπουργού της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, η οποία έκανε λόγο χθες για «θεμελιώδη διαφωνία» με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σημειώνοντας ότι «η αμερικανική φιλοδοξία να αναλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας παραμένει αμετάβλητη».

Σημειώνεται ότι τόσο η Γροιλανδία όσο και η Δανία, στην οποία ανήκει το αυτόνομο νησί, έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο πώλησης.