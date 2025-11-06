Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να ήθελε να δείξει πως είναι... χαλαρός και έκανε «πλακίτσα» αλλά δεν μπόρεσε να κρυφτεί.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χρησιμοποίησε τη νίκη του Ζόχραν Μαμντάνι για δήμαρχο της Νέας Υόρκης ως ευκαιρία για να επιτεθεί στην πολιτική της αριστεράς, λέγοντας ότι οι Δημοκρατικοί «εγκατέστησαν έναν κομμουνιστή» να ηγηθεί της πόλης.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σε οικονομικό συνέδριο στη Μαϊάμι, ο Τραμπ ανέφερε ότι η Νέα Υόρκη, υπό τη νέα της ηγεσία, εισέρχεται σε μια επικίνδυνη πορεία.

.@POTUS: "The Communists, Marxists, Socialists, and Globalists had their chance—and they delivered nothing but disaster... their day is OVER, their grip is BROKEN, and their time is absolutely DONE. The Golden Age of America has begun and we are just getting started." pic.twitter.com/7SsaLjh0x3 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 5, 2025

«Οι κομμουνιστές, οι μαρξιστές σοσιαλιστές και οι υπέρμαχοι της παγκοσμιοποίησης είχαν την ευκαιρία τους και δεν έφεραν τίποτα άλλο παρά καταστροφή. Και τώρα ας δούμε πώς θα τα πάει ένας κομμουνιστής στη Νέα Υόρκη. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό», δήλωσε ο Τραμπ που σημείωσε ότι η κυβέρνησή του θα βοηθήσει το νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης αλλά... λίγο!

«Αν θέλετε να δείτε τι επιθυμούν να κάνουν οι Δημοκρατικοί του Κογκρέσου στην Αμερική, απλώς κοιτάξτε το αποτέλεσμα των χθεσινών εκλογών στη Νέα Υόρκη—όπου το κόμμα τους εγκατέστησε έναν ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΗ ως δήμαρχο... οι αντίπαλοί μας είναι αποφασισμένοι να μετατρέψουν την Αμερική σε κομμουνιστική Κούβα ή σοσιαλιστική Βενεζουέλα» συμπλήρωσε αργότερα.

.@POTUS: "If you want to see what Congressional Democrats wish to do to America, just look at the result of yesterday’s election in New York—where their party installed a COMMUNIST as the mayor...our opponents are hellbent on turning America into Communist Cuba or Socialist… pic.twitter.com/ucEZILOpFQ — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 5, 2025

Παράλληλα, Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο νεοεκλεγείς δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, θα πρέπει να επιδιώξει μια νέα σχέση συνεργασίας με την Ουάσιγκτον, προειδοποιώντας ότι κινδυνεύει να χάσει πολλά εάν δεν το πράξει.

Σε συνέντευξή του στον δημοσιογράφο του Fox News, Μπρετ Μπάιερ, ο Τραμπ ανέφερε ότι είναι πρόθυμος να συνομιλήσει με τον Μαμντάνι, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως ο νέος δήμαρχος οφείλει να δείξει σεβασμό προς την Ουάσιγκτον — και προς τη χρηματοδοτική της στήριξη προς την πόλη — αν θέλει να πετύχει στη θητεία του.