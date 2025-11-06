Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να ήθελε να δείξει πως είναι... χαλαρός και έκανε «πλακίτσα» αλλά δεν μπόρεσε να κρυφτεί.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χρησιμοποίησε τη νίκη του Ζόχραν Μαμντάνι για δήμαρχο της Νέας Υόρκης ως ευκαιρία για να επιτεθεί στην πολιτική της αριστεράς, λέγοντας ότι οι Δημοκρατικοί «εγκατέστησαν έναν κομμουνιστή» να ηγηθεί της πόλης.
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σε οικονομικό συνέδριο στη Μαϊάμι, ο Τραμπ ανέφερε ότι η Νέα Υόρκη, υπό τη νέα της ηγεσία, εισέρχεται σε μια επικίνδυνη πορεία.
«Οι κομμουνιστές, οι μαρξιστές σοσιαλιστές και οι υπέρμαχοι της παγκοσμιοποίησης είχαν την ευκαιρία τους και δεν έφεραν τίποτα άλλο παρά καταστροφή. Και τώρα ας δούμε πώς θα τα πάει ένας κομμουνιστής στη Νέα Υόρκη. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό», δήλωσε ο Τραμπ που σημείωσε ότι η κυβέρνησή του θα βοηθήσει το νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης αλλά... λίγο!
«Αν θέλετε να δείτε τι επιθυμούν να κάνουν οι Δημοκρατικοί του Κογκρέσου στην Αμερική, απλώς κοιτάξτε το αποτέλεσμα των χθεσινών εκλογών στη Νέα Υόρκη—όπου το κόμμα τους εγκατέστησε έναν ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΗ ως δήμαρχο... οι αντίπαλοί μας είναι αποφασισμένοι να μετατρέψουν την Αμερική σε κομμουνιστική Κούβα ή σοσιαλιστική Βενεζουέλα» συμπλήρωσε αργότερα.
Παράλληλα, Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο νεοεκλεγείς δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, θα πρέπει να επιδιώξει μια νέα σχέση συνεργασίας με την Ουάσιγκτον, προειδοποιώντας ότι κινδυνεύει να χάσει πολλά εάν δεν το πράξει.
Σε συνέντευξή του στον δημοσιογράφο του Fox News, Μπρετ Μπάιερ, ο Τραμπ ανέφερε ότι είναι πρόθυμος να συνομιλήσει με τον Μαμντάνι, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως ο νέος δήμαρχος οφείλει να δείξει σεβασμό προς την Ουάσιγκτον — και προς τη χρηματοδοτική της στήριξη προς την πόλη — αν θέλει να πετύχει στη θητεία του.
- Τι σημαίνει το «ξερό εβίβα» που καταγγέλλεται πως έβαλε φωτιά στα Βορίζια
- Ιδιοκτήτρια οίκου ανοχής αποκαλύπτει τα 4 πιο τρελά πράγματα που έχει συναντήσει στη δουλειά
- Χαμός σε καλλιστεία: Διοργανωτής ταπεινώνει διαγωνιζόμενη και η Μις Υφήλιος φοράει το παλτό της και φεύγει
- Μεξικό: Σεξουαλική παρενόχληση δέχθηκε η πρόεδρος - Βίντεο έδειξε άντρα να τη φιλάει στο λαιμό
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.