Μενού

Τραμπ: «Το πετρέλαιο αρχίζει να ρέει από τη Βενεζουέλα»

«Το πετρέλαιο αρχίζει να ρέει από τη Βενεζουέλα», λέει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Reader symbol
Newsroom
Πετρελαιοφόρο πλοίο στη Βενεζουέλα
Πετρελαιοφόρο πλοίο στη Βενεζουέλα | EPA/HENRY CHIRINOS/ΑΠΕ- ΜΠΕ
  • Α-
  • Α+

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες «κάνει σπουδαία δουλειά» και ότι «το πετρέλαιο αρχίζει να ρέει» από τη χώρα της.

«Η Ντέλσι Ροδρίγκες, η οποία είναι η πρόεδρος της Βενεζουέλας, κάνει σπουδαία δουλειά», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. «Το πετρέλαιο αρχίζει να ρέει και ο επαγγελματισμός και η αφοσίωση μεταξύ των δύο χωρών είναι κάτι πολύ όμορφο να βλέπεις», συμπλήρωσε.

Ο Τραμπ έκανε αυτήν τη διαπίστωση μετά τη συνάντηση του υπουργού Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ, με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες στο Καράκας.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ