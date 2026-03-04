Τραμπ: «Το πετρέλαιο αρχίζει να ρέει από τη Βενεζουέλα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες «κάνει σπουδαία δουλειά» και ότι «το πετρέλαιο αρχίζει να ρέει» από τη χώρα της.

«Η Ντέλσι Ροδρίγκες, η οποία είναι η πρόεδρος της Βενεζουέλας, κάνει σπουδαία δουλειά», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. «Το πετρέλαιο αρχίζει να ρέει και ο επαγγελματισμός και η αφοσίωση μεταξύ των δύο χωρών είναι κάτι πολύ όμορφο να βλέπεις», συμπλήρωσε.

Ο Τραμπ έκανε αυτήν τη διαπίστωση μετά τη συνάντηση του υπουργού Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ, με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες στο Καράκας.