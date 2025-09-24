Τραμπ προς Άραβες ηγέτες: «Καμία προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ»

Σε σαφή δέσμευση ότι δεν θα επιτρέψει την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη συνάντησή του με ηγέτες αραβικών κρατών στην έδρα του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, ο Τραμπ εμφανίστηκε κατηγορηματικός, διαμηνύοντας πως η Δυτική Όχθη, υπό διοίκηση της Παλαιστινιακής Αρχής, δεν θα απορροφηθεί από το Ισραήλ.

Η δήλωση αυτή ήρθε σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς οι συνομιλίες για εκεχειρία με τη Χαμάς παραμένουν στάσιμες και οι Άραβες ηγέτες προειδοποιούν για τον κίνδυνο κατάρρευσης των Συμφωνιών του Αβραάμ.

Παρά τις διαβεβαιώσεις Τραμπ, πηγές αναφέρουν ότι δεν διαφαίνεται άμεση λύση στον σχεδόν διετή πόλεμο Ισραήλ–Χαμάς. Η αμερικανική πλευρά παρουσίασε υπόμνημα με σχέδιο για τον τερματισμό της σύγκρουσης, το οποίο περιλαμβάνει τη δέσμευση για μη προσάρτηση και προτάσεις για τη μεταπολεμική διακυβέρνηση και ασφάλεια.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη συνάντηση με τις οκτώ αραβικές χώρες ως «την πιο σημαντική της ημέρας», χωρίς ωστόσο να προβεί σε δημόσιες δηλώσεις.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκανε λόγο για «καρποφόρα» συζήτηση, ενώ νέα συνάντηση με τον Τραμπ έχει προγραμματιστεί στον Λευκό Οίκο.

Οι Άραβες ηγέτες εμφανίζονται απογοητευμένοι από τη στάση του Τραμπ απέναντι στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους και από τη συνεχιζόμενη στήριξή του στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ, οι οποίες πρόσφατα επεκτάθηκαν και εκτός Γάζας.

Όπως επισημαίνουν διπλωματικές πηγές, οποιαδήποτε ισραηλινή κίνηση στη Δυτική Όχθη θα μπορούσε να τινάξει στον αέρα τις Συμφωνίες του Αβραάμ — το πιο εμβληματικό επίτευγμα της πρώτης θητείας Τραμπ στην εξωτερική πολιτική.

