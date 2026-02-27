Τραμπ προς Τεχεράνη: «Δεν θέλω να το κάνω, αλλά κάποιες φορές χρειάζεται»

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για τις επαφές με την Ιρανική αντιπροσωπεία των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.
Λίγο πριν αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο για το Τέξας, έστειλε νέο μήνυμα προς το Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι «δεν μπορεί να έχει πυρηνικά».
Παρά τις επιφυλάξεις του,ξεκαθάρισε ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν, με στόχο να εξαντληθούν όλες οι διαθέσιμες διπλωματικές επιλογές. Τόνισε επίσης:«Θέλω να φτάσουμε σε συμφωνία με το Ιράν». Σε ερώτηση για το αν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη κατά του Ιράν, απάντησε ότι «δεν θέλω να το κάνω, αλλά κάποιες φορές χρειάζεται να το κάνεις».
