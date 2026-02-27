Μενού

Τραμπ προς Τεχεράνη: «Δεν θέλω να το κάνω, αλλά κάποιες φορές χρειάζεται»

Τραμπ στέλνει αυστηρό μήνυμα στο Ιράν για τα πυρηνικά, ζητώντας πρόοδο στις διαπραγματεύσεις και αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνέλευση με τους κολοσσούς πετρελαίου για τη Βενεζουέλα
Ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνέλευση με τους κολοσσούς πετρελαίου για τη Βενεζουέλα | AP
Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για τις επαφές με την Ιρανική αντιπροσωπεία των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης

Λίγο πριν αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο για το Τέξας, έστειλε νέο μήνυμα προς το Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι «δεν μπορεί να έχει πυρηνικά».

Παρά τις επιφυλάξεις του,ξεκαθάρισε ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν, με στόχο να εξαντληθούν όλες οι διαθέσιμες διπλωματικές επιλογές. Τόνισε επίσης:«Θέλω να φτάσουμε σε συμφωνία με το Ιράν». Σε ερώτηση για το αν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη κατά του Ιράν, απάντησε ότι «δεν θέλω να το κάνω, αλλά κάποιες φορές χρειάζεται να το κάνεις».
 

