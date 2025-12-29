Τραμπ στη συνάντηση με Νετανιάχου: «Πρέπει να αφοπλίσουμε την Χαμάς» - Απειλές για Ιράν, τι είπε για Γάζα

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα, όπου πραγματοποιούνται συνομιλίες με επίκεντρο τη Γάζα, το Ιράν και τον Λίβανο.

Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ξεκαθάρισε ότι η Χαμάς θα πρέπει να αφοπλιστεί άμεσα προκειμένου να προχωρήσει η δεύτερη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα. Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα προς την Τεχεράνη, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «θα χτυπήσουν σκληρά» το Ιράν σε περίπτωση που επιχειρήσει να επανεξοπλιστεί.

Η επίσκεψη Νετανιάχου πραγματοποιείται σε κρίσιμη χρονική συγκυρία, καθώς παραμένουν ανοιχτά ερωτήματα για το μέλλον της εκεχειρίας στη Γάζα και τις επόμενες κινήσεις του Ισραήλ στο ευρύτερο γεωπολιτικό πεδίο της Μέσης Ανατολής.

Οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν στις εξελίξεις στη Γάζα, τις σχέσεις με το Ιράν και την κατάσταση στον Λίβανο.

«Θύμωσα πολύ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ενημερώθηκε για την κατηγορία της Ρωσίας πως η Ουκρανία φέρεται να επιχείρησε να επιτεθεί στην προεδρική κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν στη βόρεια Ρωσία, ισχυρισμό που το Κίεβο έχει διαψεύσει.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι «δεν του άρεσε καθόλου», προσθέτοντας ότι ο Πούτιν τον ενημέρωσε πως επρόκειτο για ουκρανικό πλήγμα. «Ο Πούτιν μού είπε ότι δέχθηκε επίθεση στο σπίτι του», είπε ο Τραμπ, συμπληρώνοντας ότι «θύμωσα πολύ».

Παράλληλα, τόνισε ότι είχε νωρίτερα «μια πολύ καλή συνομιλία» με τον Ρώσο πρόεδρο και σημείωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία αντιμετωπίζουν «μερικά πολύ δύσκολα σημεία».

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως μίλησε με τον πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ, ο οποίος του είπε ότι «επίκειται» μια απονομή χάριτος στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Ο Νετανιάχου είναι ήρωας, πώς να μην του απονείμεις χάρη;»

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα, (29/12) πως μίλησε με τον πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ, ο οποίος του είπε ότι «επίκειται» μια απονομή χάριτος στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Είναι ένας πρωθυπουργός εν καιρώ πολέμου, που είναι ήρωας. Πώς να μην του απονείμεις χάρη;», είπε σε δημοσιογράφους ο Τραμπ, καθώς βρέθηκε δίπλα στον Νετανιάνου ενόψει της σημερινής τους συνάντησης.

«Μίλησα με τον πρόεδρο… μου λέει πως επίκειται» (η χάρη), υπογράμμισε.

Ωστόσο, όπως μεταδίδει το Ρόιτερς, το γραφείο του προέδρου Χέρτζογκ ανέφερε πως δεν έχει υπάρξει καμία συνομιλία μεταξύ του Ισραηλινού προέδρου και του Τραμπ από τότε που κατατέθηκε το αίτημα για απονομή χάριτος στον Νετανιάχου, πριν από αρκετές εβδομάδες.