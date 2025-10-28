Τραμπ στο Τόκιο: Εγκαινιάζεται «χρυσή εποχή» στις σχέσεις ΗΠΑ - Ιαπωνίας

O Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στην Ιαπωνία από τη Δευτέρα (27/10), στο πλαίσιο συνάντησης με την νέα πρωθυπουργό της χώρας, Σανάε Τακαΐτσι, με ιδιαίτερα καλή διάθεση και ενθουσιασμό όπως ανέφερε ο ίδιος στους δημοσιογράφους.

Το Τόκιο δεν έχασε καμία ευκαιρία για να γοητεύσει τον Ντόναλντ Τραμπ κατά την πρώτη του συνάντηση με την νέο πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, η οποία τον υποδέχθηκε εγκάρδια με θερμή χειραψία στην είσοδο του παλατιού Ακάσακα, πριν από την προγραμματισμένη 45λεπτη συνάντησή τους.

Η επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ ήταν μια σημαντική διπλωματική δοκιμασία για την Τακαΐτσι, η οποία κατέχει αυτό το αξίωμα εδώ και μια εβδομάδα.

Η Σανάε Τακαΐτσι ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ για τη «διαρκή φιλία» του με τον εκλιπόντα πρώην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σίνζο Άμπε, ο οποίος υπήρξε μέντοράς της. «Είχα εντυπωσιαστεί και με εμπνεύσατε πολύ», είπε στον Τραμπ.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας ότι η Ουάσινγκτον είναι σύμμαχος του Τόκιο «στο υψηλότερο επίπεδο», σε μια εποχή που οι ΗΠΑ πιέζουν τη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες της.

«Ανέκαθεν έτρεφα μεγάλη αγάπη και σεβασμό για την Ιαπωνία. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι αυτή θα είναι μια προνομιακή σχέση. Είμαστε σύμμαχοι στο υψηλότερο επίπεδο», δήλωσε ο Τραμπ.

Η Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας τόνισε πως επιθυμεί να εγκαινιάσει μια νέα «χρυσή εποχή» στις σχέσεις των δύο κρατών.

Κυβερνητικές πηγές στο Τόκιο ανέφεραν πως η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας σκοπεύει να προτείνει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για Νόμπελ Ειρήνης.

Η συμφωνία των σπάνιων γαιών

Η Ιαπωνία υπέγραψε σήμερα Τρίτη, (28/10) μια συμφωνία-πλαίσιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να «εξασφαλίσει» τις προμήθειές της σε σπάνιες γαίες και κρίσιμα ορυκτά, σε μια εποχή που η Κίνα περιορίζει τις εξαγωγές αυτών των βασικών υλικών.

Η συμφωνία προβλέπει αυξημένη συνεργασία και κινητοποίηση κεφαλαίων για την υποστήριξη της εξόρυξης και της μεταποίησης και στις δύο χώρες, με μέτρα που θα ληφθούν «εντός έξι μηνών» για την υποστήριξη έργων προτεραιότητας.

Οι δύο χώρες υπέγραψαν επίσης μια συμφωνία ναυπηγικής βιομηχανίας και αποκάλυψαν μια λίστα ιαπωνικών επενδυτικών έργων που σχεδιάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες ή με αμερικανικές εταιρείες, συνολικού ύψους σχεδόν 400 δισεκατομμυρίων δολαρίων.