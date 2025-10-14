Τραμπ: «Ξεκινά τώρα η δεύτερη φάση της συμφωνίας για τη Γάζα» - Τι περιλαμβάνει

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε απόψε (14/10) με ανάρτησή του στον ιστότοπο Truth Social ότι «η δεύτερη φάση» της συμφωνίας για τη Γάζα «ξεκινά τώρα», μολονότι οι προοπτικές για την κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακα εμφανίζονται σκοτεινές, καθώς το Ισραήλ καθυστερεί την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας και η Χαμάς ενισχύει τον έλεγχό της στην περιοχή.

Ο Τραμπ ζήτησε να επιστραφούν οι σοροί των ομήρων που πέθαναν στη Γάζα, προσθέτοντας «η δουλειά δεν τελείωσε».

Τραμπ | Truth Social

Διαβάστε ακόμα: Η συμφωνία για τη Γάζα εγείρει 3 μεγάλα ερωτήματα που θα καθορίσουν το μέλλον της



Ο Τραμπ μίλησε λιγότερο από 24 ώρες μετά την επιστροφή του από τη Μέση Ανατολή. Πρώτα βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής στο Ισραήλ, απευθυνόμενος στην Κνεσέτ και στη συνέχεια στο Αιγύπτο, όπου οι ηγέτες του κόσμου συγκεντρώθηκαν για την υπογραφή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Η «πρώτη φάση» του ειρηνευτικού σχεδίου του Τραμπ αποσκοπούσε στην αντιμετώπιση των βασικών αιτημάτων και των δύο πλευρών, δηλαδή της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και της επιστροφής των ομήρων στο Ισραήλ.

Η δεύτερη φάση θα επικεντρωθεί στην ανοικοδόμηση της περιοχής με τρόπο που να εγγυάται διαρκή ειρήνη και ασφάλεια. Περιλαμβάνει επίσης τα πρώτα βήματα προς την αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς.

Ο Τραμπ αναγνώρισε ότι οι φάσεις της συμφωνίας είναι «λίγο ανακατεμένες μεταξύ τους», προσθέτοντας αργότερα ότι ορισμένα στοιχεία μπορούν ακόμα να ληφθούν «εκτός σειράς με θετικό τρόπο».

Το Ισραήλ θα επιτρέπει την είσοδο 300 φορτηγών με βοήθεια στον θύλακα

Στο μεταξύ, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το Ισραήλ δήλωσε στα Ηνωμένα Έθνη ότι θα επιτρέπει την είσοδο μόνο 300 φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια -το ήμισυ του αριθμού που συμφωνήθηκε- στη Γάζα από αύριο, Τετάρτη, και ότι δεν θα επιτραπεί η είσοδος καυσίμων ή φυσικού αερίου στον θύλακα, εκτός από ειδικές ανάγκες που αφορούν τις υποδομές ανθρωπιστικού τομέα, σύμφωνα με σημείωμα που περιήλθε σε γνώση του Reuters και επιβεβαίωσε ο ΟΗΕ.

Η Όλγα Τσερέβκο, εκπρόσωπος του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ στη Γάζα, επιβεβαίωσε ότι ο ΟΗΕ έλαβε το σημείωμα από την COGAT, την υπηρεσία του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας που επιβλέπει την είσοδο της βοήθειας στη Γάζα.

Η COGAT είχε ανακοινώσει την Παρασκευή ότι ανέμενε την είσοδο περίπου 600 φορτηγών στη Γάζα ημερησίως κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας.

Το σημείωμα της COGAT αναφέρει ότι οι περιορισμοί ελήφθησαν γιατί "η Χαμάς παραβίασε τη συμφωνία σε σχέση με την παράδοση των σορών ομήρων" στο Ισραήλ.

