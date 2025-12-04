Τρεις μέρες στη Βιέννη: Όλα όσα αξίζει να δείτε και να κάνετε

Αριστοκρατική, ρομαντική και μαγευτική όλες τις εποχές του χρόνου, η πρωτεύουσα της Αυστρίας κρύβει το μυστικό της διαχρονικής γοητείας της σε θαυμάσια μπαρόκ παλάτια, σπουδαία μουσεία και ιστορικά καφέ.
Η Βιέννη με την πλούσια ιστορία της, την εκπληκτική αρχιτεκτονική της και τη μουσική της παράδοση, είναι ένας προορισμός που κλέβει τις καρδιές των ταξιδιωτών και προσφέρει αξέχαστες εμπειρίες.
