Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ έχει τρομοκρατήσει τα μέλη του Κονγκρέσου στις ΗΠΑ που φοβούνται για την ασφάλειά τους σε τέτοιο βαθμό που θα μπορούσε να επηρεάσει τη σχέση μεταξύ των εκλεγμένων βουλευτών και των πολιτών που εκπροσωπούν, όπως αναφέρει το Time,

Τα μέλη του Κογκρέσου έχουν λάβει μέτρα για να ενισχύσουν την ασφάλειά τους, ενώ μεταφέρουν τις δημόσιες εκδηλώσεις σε εσωτερικούς χώρους ή τις ακυρώουν εντελώς. Ένας Ρεπουμπλικάνος νομοθέτης δεσμεύεται ακόμη και να φέρει πυροβόλο όπλο ανά πάσα στιγμή.

Ένας βουλευτής του Ρεπουμπλικανικού κόμματος δήλωσε ότι θα έχει πάντα μαζί του όπλο, ενώ η Δημοκρατική Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ ανέβαλε δύο εκδηλώσεις στη Νότιο Καρολίνα εξαιτίας ανησυχιών για την ασφάλεια της. Να σημειωθεί ότι η Κορτέζ έχει δεχθεί πολλές απειλές κατά τη ζωή της κατά τη διάρκεια της θητείας της στο Κονγκρέσο.

«Από τη στιγμή που εκλέχθηκα, ένιωσα ότι αποδέχομαι έναν συγκεκριμένο βαθμό κινδύνου κάνοντας αυτή τη δουλειά», δήλωσε η ίδια στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι τα υπάρχοντα πρωτόκολλα ασφαλείας για τα μέλη του Κογκρέσου «δεν έχουν σχεδιαστεί για μια εποχή ψηφιακών απειλών».

Η βουλευτής Νάνσι Μέις του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, η οποία έχει ασκήσει έντονη κριτική στα τρανς άτομα, δήλωσε ότι ακυρώνει όλες τις εμφανίσεις της σε εξωτερικούς χώρους «για το άμεσο μέλλον», ενώ δεσμεύτηκε και αυτή να φέρει πάντα όπλο.

«Οποιοσδήποτε εκλεγμένος αξιωματούχος σε όλη τη χώρα, αν έχει δυνατή φωνή, η ζωή του διατρέχει κίνδυνο», δήλωσε η ίδια στους δημοσιογράφους.

«Είναι δύσκολο να προστατέψουμε ακόμη και τον Πρόεδρο των ΗΠΑ»

Το κύμα φόβου ήταν διάχυτο ήδη από τις πρώτες ώρες μετά τη δολοφονία του Κερκ, αφού έγινε μεν προσπάθεια να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή για τον Κερκ, αλλά σύντομα υπήρξαν φωνές και επικριτικά σχόλια στον χώρο με βουλευτή του Ρεπουμπλικανικού κόμματος να φωνάζει στους Δημοκράτες: «Εσείς όλοι το προκαλέσατε αυτό».

«Υπάρχουν πολλά μέτρα ασφαλείας για τα μέλη του Κογκρέσου, στα σπίτια τους, στα γραφεία τους και όταν κυκλοφορούν», δήλωσε ο Μάικ Τζόνσον των Ρεπουμπλικανών στους δημοσιογράφους. «Ωστόσο, ζούμε σε μια επικίνδυνη κοινωνία και είναι δύσκολο να καλύψουμε ακόμη και τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών από κάθε οπτική γωνία», πρόσθεσε.

Οι απειλές κατά πολιτικών, των οικογενειών τους και του προσωπικού τους έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα η Αστυνομία του Καπιτωλίου των ΗΠΑ να δυσκολεύεται να ανταποκριθεί. Μόνο φέτος διερευνούνται 14.000 υποθέσεις απειλών που αφορούν νομοθέτες από περίπου 9.000 που ήταν το 2024, ενώ το 2017 δεν ξεπερνούσαν τις 4.000.

Το πρωί της Πέμπτης, καθώς τα μέλη περπατούσαν προς το Καπιτώλιο, υπήρχε εμφανής αστυνομική παρουσία. Αργότερα μέσα στην ημέρα, η Αστυνομία του Καπιτωλίου ανταποκρίθηκε σε απειλή για βόμβα λίγα τετράγωνα μακριά από την έδρα της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών. Η απειλή αποδείχθηκε ψευδής συναγερμός, αλλά ο τρόμος διαπέρασε ένα Καπιτώλιο που ήταν ήδη σε ένταση μετά τη δολοφονία του Κερκ.

Την ίδια στιγμή η Μυστική Υπηρεσία έχει αυξήσει τα μέτρα ασφαλείας για τον Πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος αναμένεται να δώσει το παρών σε αγώνα των New York Yankees την ερχόμενη Πέμπτη.

«Οι άνθρωποι σε αυτό το κτίριο είναι τρομοκρατημένοι»

Ωστόσο, υπάρχει και η αντίθετη άποψη με βουλευτές να τονίζουν ότι το να απέχουν από τις δημόσιες εμφανίσεις θα ενθαρρύνει όσους θέλουν να μιμηθούν τον Τάιλερ Ρόμπινσον που κατηγορείται για τη δολοφονία του Κερ.

«Είναι σημαντικό να συνεχίσω να βγαίνω έξω και να κάνω ό,τι θα έκανα υπό κανονικές συνθήκες. Δεν πρέπει να υποκύψουμε σε μια κουλτούρα φόβου και να αποσυρθούμε», δήλωσε ο ο γερουσιαστής Τζος Χόλι, Ρεπουμπλικανός από το Μισούρι.

Άλλοι πάλι εξέφρασαν έναν προβληματισμό όσον αφορά την ανεπαρκή προετοιμασία του Κογκρέσου.

«Πρέπει να επανεκτιμήσουμε αυτό που κάνουμε. Νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε να το παίρνουμε στα σοβαρά», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο βουλευτής Τιμ Μπάρσετ, Ρεπουμπλικανός από το Τενεσί. «Και η ηγεσία μας είναι τραγικά απροετοίμαστη. … Είναι περικυκλωμένοι στη μικρή προστατευτική τους φούσκα, μας κοιτάζουν, και έχουν περάσει εβδομάδες από το τελευταίο περιστατικό πριν πάρουμε οποιαδήποτε απόφαση».

Πρόσθεσε ότι ανησυχεί ότι «κάτι πολύ κακό θα συμβεί πριν καταφέρουμε να κάνουμε κάτι εδώ».

«Οι άνθρωποι είναι τρομοκρατημένοι σε αυτό το κτίριο», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο δημοκρατικός βουλευτής Τζάρετ Μόσκοβιτς από τη Φλόριντα, ο οποίος έχει δεχτεί επίσης και ο ίδιος απειλές θανάτου. «Δεν είναι πολλοί αυτοί που θα το πουν δημόσια, αλλά τρέχουν στον Πρόεδρο της Βουλής και μιλάνε για το ζήτημα της ασφάλειας».