Τσάρλι Κερκ: 71χρονος φώναξε πως τον δολοφόνησε για αντιπερισπασμό των Αρχών

Ένας 71χρονος άνδρας που συνελήφθη για λίγο μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ προσπάθησε να βοηθήσει τον ύποπτο δολοφόνο να διαφύγει, προσποιούμενος ότι ομολόγησε, εκτιμούν οι αστυνομικές Αρχές της Γιούτα.

Ο σερίφης της κομητείας Γιούτα, Μάικλ Σμιθ, δήλωσε ότι ο Τζορτζ Ζιν ομολόγησε στην αστυνομία ότι «φώναξε ότι ήταν ο δολοφόνος για να επιτρέψει στον πραγματικό ύποπτο να διαφύγει».

Ο κύριος ύποπτος για τη δολοφονία είναι ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, ο οποίος φάνηκε να αναγνωρίζει την αρχική σύλληψη του κ. Ζιν μετά τη δολοφονία, στέλνοντας μήνυμα στον συγκάτοικό του ότι η αστυνομία «έπιασε έναν τρελό γέρο».

Idiot of the Year



An elderly American, George Zinn, shouted to police just minutes after Charlie Kirk’s killing that he was the one who shot the blogger.



In reality, it was only a diversion to give the real gunman time to escape.



Now Zinn himself is under investigation, but… pic.twitter.com/tsBbA5enhf — NEXTA (@nexta_tv) September 17, 2025

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ποιος είναι ο 71χρονος

Ο 71χρονος κρατείται με την κατηγορία της παρεμπόδισης της δικαιοσύνης. Ξεχωριστά, έχει επίσης κατηγορηθεί για κατοχή υλικού παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης.

Ο Τζορτζ Ζιν ήταν ένας από τους δύο ανθρώπους που η αστυνομία είχε κρατήσει για ανάκριση μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό του ακροδεξιού σχολιαστή Τσάρλι Κερκ στο Πανεπιστήμιο της Κοιλάδας της Γιούτα στις 10 Σεπτεμβρίου.

Η αστυνομία αποφάνθηκε αργότερα ότι οι δύο ύποπτοι δεν είχαν καμία σχέση με τον φόνο. Ο Ζιν «φώναξε σκόπιμα ότι ήταν ο δράστης και με αυτόν τον τρόπο εμπόδισε τις αρχές να επικεντρωθούν στον πραγματικό δράστη», ανέφερε ο σερίφης σε δήλωσή του.

Τα δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν από την αστυνομία του πανεπιστημίου ισχυρίζονται ότι ο 71χρονος άρχισε να φωνάζει: «Εγώ τον πυροβόλησα – τώρα πυροβολήστε εμένα». Όταν ένας αστυνομικός τον ρώτησε πού βρισκόταν το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία, σύμφωνα με τα έγγραφα, ο ίδιος απάντησε: «Δεν θα σας το πω».

Ο σερίφης δήλωσε ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο Ζιν συνεργάστηκε με τον Τάιλερ Ρόμπινσον, τον άνθρωπο που αναγνωρίστηκε ως δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ.

Με πληροφορίες από BBC